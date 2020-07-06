لماذا نحتاج إلى علوم البيانات في وقتنا الحاضر؟

يتم استخدام علوم البيانات في الوقت الحاضر في جميع الشركات تقريبًا، مما يزيد من الطلب على مختص علوم البيانات المسؤول عن فصل واستخراج البيانات من مخزن المعلومات، مما يجعل الشركة تتخذ قرارًا تجاريًا أفضل.

لا يوجد شك أن الشركات الحالية يتم الضغط عليها بكثرة المعلومات، حيث يعد ذلك جزء مهم من كل عمل، لأنه يمكّن قادة الأعمال من تسوية خيارات العمل والاعتماد على الحقائق لترقية كفاءتهم ومزاياهم.

تعتبر هذه الحقبة حقبة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث يوجد انفجار كبير في البيانات أدى إلى إدخال تقنيات جديدة ومنتجات أكثر ذكاءً، كما يتم إجراء حوالي 2.5 إكسابايت (exabytes) من البيانات كل يوم، كما ارتفع الطلب على البيانات بشكل كبير في العقد الماضي، حيث قامت العديد من المنظمات بتثبيت أعمالها على البيانات.

أصبح إنشاء مؤسسة تقنية وتجميع منتج لائق والحصول على قوة الجر أكثر بساطة بفضل تحسين الاتصال وانخفاض تكاليف التخزين والحوسبة السحابية وإمكانية الوصول إلى منصات التوزيع للوصول إلى الجمهور المستهدف، حيث يساعد ذلك في اختصار الوقت الذي يستغرقه المنتج للوصول إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا بشكل كبير.

وأدى مزج المزيد من المنتجات التي تم إنشاؤها مع الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تم شراؤها بالإضافة إلى زيادة الوقت المنقضي عبر الإنترنت إلى ارتفاع كبير في حجم بيانات تفاعل المستخدم.

كان هناك حماس كبير جدًا لتعدين هذه المعلومات واستنتاج رؤى رئيسية للمساعدة في بناء منتجات رائعة، حيث يتم تقدير قدرة المؤسسة على المنافسة حاليًا من خلال مدى فعالية تطبيق التحليلات على مجموعات البيانات الهائلة وغير المنظمة عبر مصادر مختلفة لدفع ابتكار المنتجات، وعلى طول هذه الخطوط، هناك حاجة كبيرة للمختصين في علوم البيانات ويمكن لفريق من مختص في علوم البيانات صنع أو كسر منتج ما.

علوم البيانات تدعم المنظمات لتقديم المنتجات ذات الصلة، حيث يمكن للشركة أن تجد مكان بيع منتجاتها بأفضل الأسعار وفي أي وقت سيكون البيع أكثر، هذا يمكّن الشركة من تقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن علوم البيانات ستعزز أيضًا عمل المؤسسات في إنشاء منتجات جديدة لتلبية المتطلبات الأساسية لعملائها.

تساعد علوم البيانات في تقليل المخاطر والاحتيال في الأعمال، فعلماء البيانات مناسبون لفهم المعلومات التي يتم تقييمها بشكل عام، أما بالنسبة لنماذج الاحتيال التنبئي، فإن علوم البيانات تبني إطارًا تحليليًا ومسارًا ونهجًا للبيانات الضخمة وتستخدمها لإصدار تنبيهات تضمن الإجابة في الوقت المناسب إذا تم تمييز بعض المعلومات غير العادية.

تستخدم المؤسسات البيانات لتحليل إستراتيجياتها التسويقية وإنشاء إعلانات أفضل، بشكل عام، تنفق المؤسسات مبلغًا كبيرًا على تسويق منتجاتها، لكن من خلال فحص وتحليل ملاحظات العملاء، يمكن للمؤسسات تقديم عروض ترويجية أفضل، حيث تقوم المنظمات بذلك من خلال تحليل سلوك العملاء بحذر عبر الإنترنت، وبالمثل، فإن مراقبة أنماط العملاء يشجع المنظمة على إظهار علامات التحسن والرؤى الأفضل للسوق، لذلك تحتاج المؤسسات إلى مختصين في علوم البيانات لمساعدتهم في اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالحملات التسويقية والإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد علوم البيانات في توظيف الخبراء المهرة في الشركة، حيث يحتاج الموظفين إلى متابعة بعض السير الذاتية على مدار اليوم، لكن البيانات الضخمة جعلت هذا النشاط أسهل، حيث إن مساعدة الكثير من البيانات المحددة بالقدرات يسهّل عمل المتخصصين في علوم البيانات عبر جميع المنصات، على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الشركات وبوابات الوظائف المختلفة.

تتيح علوم البيانات لفريق التوظيف تسريع عملية التوظيف والقيام باختيارات دقيقة تدريجيًا، من خلال سحب الكمية الهائلة من البيانات المتاحة، ومعالجة السيرة الذاتية الداخلية وإجراء اختبارات الكفاءة التي تعتمد على البيانات.

بيانات العملاء أمر حيوي لتحسين حياتهم، على سبيل المثال: تستخدم شركات الرعاية الصحية المعلومات المتاحة لها لمساعدة عملائها في حياتهم اليومية العادية، كما أن المختصين في علوم البيانات في هذه الأنواع من الأعمال لديهم سبب لفحص المعلومات الفردية والتاريخ الصحي وإنشاء منتجات تعالج المشاكل التي يواجهها العملاء.

إن إنشاء خارطة طريق وإستراتيجية لا تعتمد على الكمية، وبالتالي تتطلب مناهج مستندة إلى البيانات، على سبيل المثال: من خلال استخدام المعلومات يمكن إنشاء خارطة طريق لزيادة الاستخدام (النشط اليومي) من خلال التركيز على إعلام الرسائل القصيرة.

كما تعتمد نتائج التنبؤات بشكل عام على البيانات، على سبيل المثال، إن فهم ما إذا كان يجب عرض قصة للعميل يتطلب فهم متغيرات مختلفة، بما في ذلك احتمال قيام العميل بالنقر فوق هذه القصة أو قراءتها، وعادة ما تقوم الشركات بإنشاء نماذج يتم تكرارها باستمرار لقياس هذه النتيجة المحددة.

من الأمثلة المذكورة أعلاه للشركات التي تركز على البيانات، لا شك في أن كل شركة تستخدم المعلومات بطريقة غير متوقعة، ويتغير استخدام المعلومات وفقًا للمتطلبات الأساسية للشركة، بهذه الطريقة، يعتمد الدافع الكامن خلف المختصين في علوم البيانات على مصالح الشركة.