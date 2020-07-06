كيف تحدد إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال؟

تستعد الشركات العالمية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لجلب التحول الرقمي إلى أعمالها من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطويره.

كان الذكاء الاصطناعي محوريًا في تقديم تحسينات جذرية للشركات في جميع أنحاء العالم إلى جانب تقنيات مثل التعلم الآلي والأتمتة الذكية والتعلم العميق وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، كما يعد الذكاء الاصطناعي إستراتيجية فعالة لتحويل الأعمال، مما يضمن تحسين الكفاءة وزيادة توليد الإيرادات.

أدخلت الثورة الرقمية إمكانيات غير مسبوقة، وبشكل خاص للأعمال، مع ملاحظة أن الأمور التي يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) فيها تتغيير بشكل ديناميكي كما تطور العمليات التجارية.

فيما يلي قائمة من 8 تبويبات، كل تبويب يحوي على مجموعة من الاسئلة يجب على الشركات طرحها على نفسها قبل صياغة إستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

تحديد إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي

صياغة أولويات العمل:

ما هي الأولويات التنظيمية الحالية والمستقبلية؟ ما هي المشاكل التي سيحلها الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن للتقنيات التخريبية أن تساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية؟ ما هي حالات الاستخدام التي يمكن تحديدها لأتمتة المهام المتكررة؟

التعاون بين خطوط البيانات:

ما هي الإستراتيجية التي ستعالج قضايا البيانات؟ هل البيانات الصحيحة متاحة لتحقيق صياغة إستراتيجية البيانات؟ كيف سيتم إنشاء هذه البيانات؟ هل هي بيانات مملوكة للمؤسسة أو تم إنشاؤها بواسطة جهات خارجية؟ كيف تبني خطوط البيانات لتحقيق أتمتة مريحة؟

تأمين المخاوف الأخلاقية:

كيف تقوم بتأمين خصوصية البيانات؟ كيف تعالج الآثار القانونية لاستخدام البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي؟ ما هي الموافقة المطلوبة من العملاء أو المستخدمين أو الموظفين؟ كيف تضمن توفر البيانات الخالية من التحيز؟

معالجة فجوات المهارة:

كيف تعالج الفجوات في المهارات؟ كيف تصل إلى مهارات الذكاء الاصطناعي وتراجع هذه المهارات والقدرات الداخلية الموجودة في هذا الذكاء الاصطناعي؟ كيف توظف مواهب جديدة أو تدريب الموظفين الحاليين؟ مورّد ذكاء اصطناعي خارجي أو اكتساب نشاط تجاري جديد، أي شركة تختار؟

ضمان التنفيذ المريح:

كيف ستقدم الشركة مشاريع خاصة بالذكاء الاصطناعي؟ كيف سيتم التعامل مع الاختبار؟ يدويًا أم ستتم الأتمتة؟ من سيكون المسؤول عن التنفيذ؟ ما هي الإجراءات أو المشاريع التي يلزم الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها؟

تقديم مشاركة العملاء:

كيف تقوم بزيادة إنتاجية الوكيل بدعم من الوكلاء الافتراضيين وأدوات الأتمتة الذكية؟ كيف تقدم التفاعلات للعملاء في الوقت المناسب أثناء المحادثة؟ كيف تعالج نوايا العميل؟ كيف تدفع العملاء إلى تجارب رقمية محسنة؟ كيف تقيس اتساق العملاء عبر جميع القنوات؟ كيف تزيد الاعتماد الرقمي وتقدم تفاعلات مخصصة؟

التعامل مع إدارة التغيير:

من هم الموظفون والفرق الذين سيتأثرون بالتحول الرقمي؟ كيف سيتم إبلاغ إدارة التغيير بشكل فعّال؟ كيف يجب إدارة تدفقات العمل المتغيرة؟ كيف ستغير التقنيات الرقمية ثقافة الشركة؟ كيف تقوم بإدارة التغيير الثقافي والتنظيمي؟

زيادة نمو الإيرادات:

كيف تقوم بتعظيم القيمة لكل عميل؟ كيف تحدد المنتجات والعروض وعروض الخدمات ذات الصلة الوثيقة للمشترين المحتملين والحاليين؟ كيف تقييم المستويات الأعلى من مشاركة أصحاب المصلحة في الذكاء الاصطناعي؟ كيفية تزيد الإنتاجية المستمرة؟

غالبًا ما يوصف استخدام الذكاء الاصطناعي كخطوة عملية خاصة للمؤسسات المتشابكة مع الأنظمة القديمة، وتتنوع فوائد الذكاء الاصطناعي من تعزيز إنتاجية المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء ونمو الحساب وغيرها من جوانب الأعمال الهامة.

إن الخطوات السريعة في نمو التكنولوجيا تجعل خوارزميات النماذج للشركات أكثر تعقيدًا، مدعومة بكميات هائلة من البيانات التي تصل إلى ما يقرب من المليارات من الجيجابايت التي يتم إنشاؤها يوميًا.

بعد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة وتجيب عليها ستعرف إذا كانت شركتك جاهزة لتنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي أم لا.