كروم يأتي بميزة جديدة لزيادة عمر البطارية

تختبر شركة جوجل ميزة تجريبية ضمن النسخة 86 من متصفح الويب كروم ستقلل من استخدام الطاقة وتزيد من عمر البطارية بنسبة 28 في المئة.

وبالرغم من أن المتصفح ما يزال يتمتع بسمعة سيئة من حيث استهلاك البطارية، وخاصةً إذا كان المستخدم يميل إلى فتح العديد من علامات التبويب، لكن يبدو أن عملاقة البحث على استعداد لإصلاح ذلك.

وتسمح الميزة التجريبية بالحد من مؤقتات (جافا سكريبت) JavaScript غير الضرورية عندما تكون علامة التبويب في الخلفية، مثل تلك التي تتحقق من وضع التمرير، وجعلها تقتصر على تنبيه واحد في الدقيقة.

وتنطبق هذه الميزة على متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماكنتوش ولينكس وأندرويد وكروم أو إس.

وعند استخدام (DevTools) لفحص العمل الذي أنجزته مواقع الويب الشائعة في الخلفية، فقد وجد المطورون أن مستخدمي كروم لا يستفيدون من الاستخدام المفرط لمؤقتات جافا سكريبت عندما يتم فتح صفحة الويب في الخلفية.

وليست هناك حاجة أساسية لتتبع بعض الأشياء خاصةً عندما تكون صفحة الويب في الخلفية، وعلى سبيل المثال: التحقق من كون موضع التمرير قد تغير، وسجلات التقارير، وتحليل التفاعلات مع الإعلانات.

وتؤدي بعض مهام جافا سكريبت غير الأساسية في الخلفية إلى استهلاك غير ضروري للبطارية، وهو أمر تحاول جوجل معالجته الآن.

وتهدف جوجل إلى تقليل عدد عمليات تنشيط مؤقتات جافا سكريبت لعلامات التبويب في الخلفية وإطالة عمر بطارية جهاز الحاسب بشكل كبير دون تخريب تجربة المستخدم.

وأكدت جوجل أن هذه الطريقة لن تؤثر على مواقع الويب أو التطبيقات التي تعتمد على (WebSockets) لتلقي الرسائل أو التحديثات.

ويمكن أن تكون نسبة التوفير كبيرة في الظروف المناسبة، حيث أفادت التقارير أن جوجل وجدت أن الحد من مؤقتات جافا سكريبت يطيل عمر البطارية بما يقرب من ساعتين (28 في المئة) عند فتح 36 علامة تبويب عشوائية في الخلفية وعلامة تبويب أمامية فارغة.

كما وجدت جوجل أن الحد من مؤقتات جافا سكريبت يطيل عمر البطارية بما يقرب من 36 دقيقية (13 في المئة) عند فتح 36 علامة تبويب عشوائية في الخلفية وعلامة تبويب أمامية تُشغل مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب بوضع ملء الشاشة.