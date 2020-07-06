صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة والتعلم الآلي مع خصم 98%

- مجموعة البرمجة الشاملة لعام 2020 ــ The 2020 Comprehensive Programming Collection
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 162.
- المدة: 14 ساعة.
- تأثر الاقتصاد العالمي سلبيًا بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، وتشير التقارير إلى أن تداعيات هذا التأثير ستمتد لسنوات قادمة في مختلف القطاعات والأعمال.
- ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض فئات البرمجيات التي ازدهرت وشهدت نموًا غير مسبوق، وذلك بسبب اعتماد الناس في جميع أنحاء العالم على البرامج والتطبيقات والخدمات أثناء بقائهم في منازلهم من أجل العمل، والتعلم، والترفيه، ولذلك من المتوقع أن يزداد الطلب على محترفي البرمجة الذين يمكنهم تطوير التطبيقات والألعاب خلال الفترة القادمة.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف البرمجة بأكثر من لغة منها: (جافا) Java، و(جافا سكريبت) JavaScript، و(بايثون) Python، و Swift، مما يساعدك على تطوير تطبيقات أندرويد و(آى أوإس) iOS، وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى تطوير الألعاب.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول التعلم الآلي والشبكات العصبية، ابتداءً من أساسيات التعلم الآلي، وفهم آلية عمل الخوارزميات، ومرورًا بدراسة التطبيقات الواقعية للتعلم الآلي، وفي النهاية ستنفذ مشروع عملي باستخدام لغة بايثون و TensorFlow 2.0 لبناء نموذج انحدار خطي من الصفر، وتدريب التعرف على الأنماط مع البيانات المختلفة.
- ثم ستتعلم كيفية استخدام كل من: Tensorflow 2.0، و Keras، و MNIST Dataset لبناء شبكة عصبية تلافيفية (CNN) للتعرف على الصور وتصنيفها.
- تضم الحزمة دورة أخرى حول كيفية تطوير تطبيقات الألعاب لنظامي التشغيل أندرويد وآي أوإس باستخدام محرك Unity الشهير، وهناك دورة أخرى حول كيفية تطوير تطبيقات الواقع المعزز.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1650دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Complete Beginner’s JavaScript Course
- Machine Learning for Beginners with Tensorflow
- Convolutional Neural Networks (CNNs) for Image Classification
- Mobile Game Development for Beginners
- Build a Micro-Strategy Game
- Develop an AR App for the Retail Industry
- Discover React for Web Applications
- iOS App Development for Beginners
- Intro to Java for Android Development