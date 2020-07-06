صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة والتعلم الآلي مع خصم 98%

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول التعلم الآلي والشبكات العصبية، ابتداءً من أساسيات التعلم الآلي، وفهم آلية عمل الخوارزميات، ومرورًا بدراسة التطبيقات الواقعية للتعلم الآلي، وفي النهاية ستنفذ مشروع عملي باستخدام لغة بايثون و TensorFlow 2.0 لبناء نموذج انحدار خطي من الصفر، وتدريب التعرف على الأنماط مع البيانات المختلفة.