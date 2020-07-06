صفقة اليوم.. احترف تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX مع خصم 97%

- الحزمة الشاملة لاحتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم The Ultimate UI & UX Designer Bundle.
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 154.
- المدة: 14 ساعة.
- يعتبر مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم – المعروف اختصارًا UI/UX Design – من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، وبالرغم من أنه من مجالات التصميم الجديدة إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.
- يركز مصمم واجهة المستخدم (User Interface (UI على الرسوميات والأشكال المضمنة في واجهات التطبيقات والمواقع، أما مصمم تجربة المستخدم (User Experience (UX فيركز على كيفية تفاعل العميل مع المنتج عن طريق تبسيط الميزات المضمنة، لذلك فعمله يحدد هل سيرغب المستخدم في استخدام هذا الموقع أو التطبيق، أم أنه سيقرر البحث عن بديل أسهل في التعامل.
- وبناءً على ذلك؛ فالعلاقة بين التخصصين مهمة جدًا، حيث يكمل كل منهما الآخر أثناء مراحل التصميم الأولى للمنتج أو التطبيق، وحتى في المراحل التالية أثناء عملية التطوير.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة المستخدم (UI)، وتجربة المستخدم (UX) ابتداءً من فهم احتياجات المستخدم، ومعرفة ما هو الفرق بين UI و UX، ومرورًا بالتعرف على الأدوات التي تحتاج إليها، وحتى تنفيذ مشاريع عملية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج (Adobe XD) Adobe XD لإنشاء واجهة المستخدم (UI)، وتجربة المستخدم (UX) بشكل احترافي.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية تصميم مواقع الويب باستخدام (Adobe Illustrator)، وكيفية استخدام أدوات مثل: Balsamiq Mockups، وInVision Studio لإنشاء تصميمات رائعة.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج تطوير الويب Adobe Dreamweaver، ولغة JavaScript لتصميم مواقع الويب، وإنشاء إصدارات من المواقع للهواتف والحواسيب اللوحية ولسطح المكتب.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
800 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 24 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- How to Become a UX Designer
- UI/UX & Web Design Using Adobe XD
- UI & Web Design Using Adobe Illustrator CC
- Dreamweaver Templates & JavaScript Menus