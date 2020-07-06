صفقة اليوم.. احترف تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة المستخدم (UI)، وتجربة المستخدم (UX) ابتداءً من فهم احتياجات المستخدم، ومعرفة ما هو الفرق بين UI و UX، ومرورًا بالتعرف على الأدوات التي تحتاج إليها، وحتى تنفيذ مشاريع عملية.

