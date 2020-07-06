شاومي تكشف عن سوار Mi Smart Band 4C بسعر منخفض للغاية

كشفت شركة شاومي الصينية اليوم الاثنين عن سوارها الإلكتروني الجديد (مي سمارت باند 4سي) Mi Smart Band 4C الذي يمتاز بسعره المنخفض للغاية.

ويأتي السوار الإلكتروني الجديد رديفًا لسوارها (مي باند 5) Mi Band 5 الذي أُعلن عنه في شهر حزيران/ يونيو الفائت. وهو يأتي أيضًا مع بطارية تكفي للعمل لمدة 14 يومًا، حسب ما قالت الشركة.

ويقدم السوار أيضًا شاشة بقياس 1.08 بوصة، بالإضافة إلى دعم مراقبة معدل نبضات القلب بصورة مستمرة، والعديد من أوضاع مراقبة اللياقة.

وطرحت شاومي الصينية سوارها الإلكتروني الجديد (مي سمارت باند 4سي) في ماليزيا بسعر يعادل 23 دولارًا أمريكيًا فقط، مما يجعله في منافسة مباشرة مع سوار (ريلمي باند) Realme Band من شركة (ريلمي) الصينية.

وتأتي شاشة السوار من نوع (تي إف تي) TFT وبدقة 220×128 بكسل مع مستوى سطوع قدره 200 شمعة. أما البطارية التي تكفي للعمل لمدة أسبوعين فهي تأتي بسعة 130 ميلي أمبير/ الساعة، ويمكن شحنها تمامًا خلال ساعتين فقط عن طريق منفذ (يو إس بي) USB مدمج.

ويدعم (مي سمارت باند 4سي) 5 أوضاع رياضية مختلفة، مثل: الجري في الخارج، والتمرين، وقيادة الدراجة، والسير أو المشي على جهاز السير المتحرك، بالإضافة إلى المشي السريع. ويمكنه أيضًا تعقب النوم، والخطوات، مع إمكانية إرسال تحذير للمستخدمين في حال مضى وقت طويل من الخمول.

ويمكن للسوار – الذي يزن 13 جرامًا فقط – استقبال إشعارات المكالمات من الهاتف، ويمكن استخدامه للتحكم بالصوتيات. ويُتوقع أن تبدأ شاومي بطرح السوار خارج ماليزيا قريبًا.