سوني تطلق مكيف الهواء القابل للارتداء Reon Pocket

لدى اليابان أجهزة تكييف قابلة للارتداء ظهرت في الوقت المناسب لبداية فصل الصيف، حيث شرعت شركة سوني ببيع جهاز التكييف الصغير الحجم (Reon Pocket) المخصص للتبريد والتدفئة، الذي يمكنك ارتدائه ليعمل مثل مكيف هواء محمول.

وبالإضافة إلى وظيفة التبريد خلال الأيام الحارة، فإن بإمكان الجهاز، الذي يوضع في قميص داخلي مزود بفتحة ليكون مواجهًا لرقبتك، تدفئتك خلال فصل الشتاء.

ولا يعمل هذا المكيف على تنقية الهواء وتبريده كمكيف تقليدي، بل يستخدم تقنية التبريد الكهربائي الحراري.

ويتصل بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول من خلال البلوتوث لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة، وبالتالي خفض درجة الحرارة أو رفعها، حيث يمكن للجهاز امتصاص الحرارة أو توليدها.

ويمكن استخدام الجهاز في الأيام الحارة لتقليل درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية، كما يمكن للجهاز رفع درجة حرارة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية في الأيام الباردة، مع اختلاف الانخفاض أو الزيادة اعتمادًا على الشخص.

وتم تطوير (Reon Pocket)، الذي يأتي بحجم البطاقة المصرفية، في العام الماضي بعد أن حصلت سوني على 612 ألف دولار خلال حملة تمويل جماعي لمدة أسبوع في ذلك الصيف.

وتبعًا لوجود طلب على المنتج، فإن الشركة اليابانية مضت وحولت الجهاز إلى نشاط تجاري رسمي، وحددت سوني سعر التجزئة المقترح عند 120 دولارًا للجهاز و 17 دولارًا للقميص الداخلي.

ويتوفر (Reon Pocket) عبر الإنترنت وفي متاجر الإلكترونيات المحلية، ومن المتوقع أن يحصل المنتج على اهتمام كبير من موظفي الشركات الذين غالبًا ما يكونون خارج المكتب.

وأشارت سوني إلى أن البطارية يمكن أن تستمر حتى ساعتين بشحنة واحدة، ومع ذلك، يأتي (Reon Pocket) أيضًا مزودًا بمنفذ (USB Type-C) لشحن الجهاز احتياطيًا.

وعلى صعيد متصل، فقد بدأت شركة يابانية أخرى، (فوجيتسو جنرال) Fujitsu General، في شهر يونيو بتقديم جهاز تبريد يلتف حول الرقبة.

وسيتم تأجير الجهاز للأنشطة التجارية لكي يتم استخدامه بواسطة العمال في المواقع التي لا تحتوي على أجهزة تكييف، كما هو الحال في صناعة البناء، ومن المتوقع أن يكون السعر أقل من 90 دولارًا للجهاز في الشهر.

ويقوم الجهاز، الذي يطلق عليه اسم (Cómodo gear)، بتبريد الشريان السباتي في الرقبة باستخدام تقنية التبريد الكهربائي الحراري، التي تغير درجة الحرارة عند تطبيق الكهرباء.

ويدور الماء حول العنق ويتم نقله إلى وحدة يتم ارتداؤها حول الخصر ومجهزة بمبرد ومروحة، ويعمل الجهاز بواسطة بطارية ليثيوم أيون، ويمكن تشغيله لمدة ثلاث ساعات.