جوجل كروم في نظام أندرويد سيحصل على إصدارات 64 بت قريبًا

أعلنت شركة جوجل في الفترة الماضية أنه بحلول العام المقبل لن تعرض تطبيقات 32 بت لأجهزة أندرويد التي تعمل على 64 بت بالفعل. لكن ليس لجميع تطبيقات جوجل في الواقع تدعم 64 بت بالفعل، بما في ذلك تطبيق جوجل كروم الشهير في نظام أندرويد، ويبدو أنك ستحصل على هذا قريبًا، حيث ستحصل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 على إصدار 64 بت من كروم مع إصدار (Chrome 85)، على الأقل إذا كنت تستخدم (Chrome Dev) و (Chrome Canary) بالفعل.

وفقًا لموقع (Android Police)، لا تزال هذه الأجهزة تعمل بالإصدارات الثابتة والمستقرة حاليًا من كروم في نظام أندرويد على تطبيقات 32 بت، ولكن الإصدار 85 و 86 على (Chrome Dev) و (Chrome Canary) يعمل مع تطبيقات 64 بت مناسبة. ينعكس هذا أيضًا على متتبع (Chromium Bugs)، لذلك نعلم أنه سيأتي قريبًا إلى الإصدارات المستقرة، وهو أمر متوقع وهناك حاجة ماسة له بالطبع.

من الواضح أن الإصدار 64بت من التطبيق سيتم تشغيله بشكل أسرع وسيكون أكثر تحسينًا، وعندما كانت جوجل تشجع المطورين على الاستعداد لمتطلبات 64بت، قالت: إن لدينا تجارب أسرع وأكثر ثراءً، وسنجهز للأجهزة المزودة بأجهزة 64بت فقط، حيث يمكننا أن نرى أن معايير المتصفح تظهر تحسنًا متواضعًا بين (Chrome 32 بت) و 64بت على الرغم من أنها ستظل بالطبع تعتمد على الاستخدام في العالم الحقيقي.

تنص قواعد متجر جوجل بلاي على أنه يجب تحديث جميع التطبيقات إلى متغيرات 64بت بحلول 1 أغسطس 2021، ونظرًا إلى أنه من المتوقع طرح (Chrome 85) في إصدار مستقر بحلول أغسطس 2020.

اعتبارًا من الآن، ونظرًا إلى أن 8 في المئة فقط من مستخدمي أندرويد يستخدمون أندرويد 10 ستكون إصدارات 64بت متاحة للجميع، وليس فقط لأولئك الذين يستخدمون أندرويد 10.

يشاهد بعض المستخدمين الذين يستخدمون متصفح جوجل كروم في نظام (Android 84) أيضًا إصدار 64بت، ولكن يبدو أنه مجرد مفتاح من جانب الخادم، هذا يعني أنهم ربما يقومون باختباره لبعض المستخدمين الموجودين في الإصدار (83 و 84).