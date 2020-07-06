تقرير من كوريا يكشف موعد طرح Galaxy Note20 في السوق

ذكرت تسريبات سابقة بأن شركة سامسونج تعتزم عقد حدث Samsung Unpacked القادم المخصص للإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت20) Galaxy Note20 المرتقبة – إلى جانب هواتف أخرى – في 5 آب/ أغسطس المقبل.

ويُتوقع أن تُعلن الشركة الكورية التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم عن هاتفي (جالاكسي نوت20)، و(جالاكسي نوت20 ألترا) – أو ما يُعتقد أنه قد يُسمى أيضًا (جالاكسي نوت20 بلس)، كما تعتزم الإعلان عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، بالإضافة إلى هاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

والآن، أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن سامسونج تعتزم طرح هواتف (جالاكسي نوت20) و(جالاكسي نوت20 ألترا) في السوق اعتبارًا من 21 آب/ أغسطس المقبل، الذي سيكون هو يوم الجمعة قبل الأخيرة من الشهر، وذلك على غرار ما فعلت الشركة مع هواتف (جالاكسي نوت10) التي أُعلن عنها في 7 آب/ أغسطس 2019، ثم أُتيحت للحجز لمدة أسبوعين.

يُشار إلى أن هذا التاريخ قد يكون خاصًا بكوريا الجنوبية موطن سامسونج، ولكن يُتوقع أيضًا أن يُعتمد أيضًا في بعض الأسواق المهمة الأخرى. وليس من الواضح ما إذا كانت الهواتف القابلة للطي المرتقبة خلال الحدث ستُطرح في الأسواق بالتزامن مع هواتف (جالاكسي نوت20)، خاصةً أن تقارير سابقة ذكرت أن هاتف (جالاكسي فولد 2) لن يُطرح في السوق قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

يُشار إلى أن الهواتف التي ستُطلق في كوريا الجنوبية ستكون داعمة لشبكات الجيل الخامس فقط، وذلك على غرار ما حدث مع هواتف (جالاكسي نوت10) العام الماضي، وستطلق سامسونج أيضًا نسخ LTE من الهواتف للدول التي لم تصلها شبكات 5G بعد.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير صحيفة ETNews الكورية ذكر أيضًا أن هواتف (آيفون 12) المرتقبة من آبل والتي ستدعم جميعها شبكات 5G ستُطلق في كوريا الجنوبية اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.