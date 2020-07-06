تسريب يكشف موعد الإعلان عن OnePlus Nord الذي طال انتظاره

كشف تسريب جديد عن موعد الإعلان عن هواتف (ون بلس نورد) OnePlus Nord المنخفضة الأسعار نسبيًا من شركة (ون بلس) OnePlus الصينية.

وتعتزم الشركة الإعلان عن السلسلة الجديدة من هواتفها الذكية من خلال تقديم خاص باستخدام تقنية الواقع المعزز في 21 تموز/ يوليو الجاري، وذلك وفق ما كشفت دعوة إلى الحدث مسُربة من موقع (أمازون الهند) Amazon India.

ورسميًا، نشرت (ون بلس) صورة عبر حساب سلسلة هواتف (ون بلس نورد) في خدمة مشاركة الصور (إنستاجرام) Instagram؛ ذُكر فيها أن الجهاز سيُعلن عنه قريبًا. وفي الصورة يظهر صندوق أسود مع خط في المنتصف باللون الأزرق السماوي. وعلى وجه الصندوق كُتبت كلمة (نورد) Nord ثلاث مرات. ونشرت الشركة أيضًا صورة غريبة أخرى تُظهر شخصين وهما واقفان على صندوق الهاتف، مع عبارة (متين على نحو لا يُصدَّق).

وكان الرئيس التنفيذي لشركة (ون بلس) قد أكد في شهر حزيران/ يونيو الماضي في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية. وقال (بيت لاو): إن الشركة تخطط لإطلاق الهواتف في أوروبا والهند مبدئيًا، ولكنها تتطلع إلى إطلاقها أيضًا في أمريكا الشمالية في “المستقبل القريب”.

ووفقًا لتقرير نشره موقع XDA-Developers، فإن هاتف (ون بلس نورد) سيُطلق في الهند بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا، ويُعتقد أن الهاتف سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.55 بوصات، مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ويحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 765) مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وذكرت تسريبات أخرى بأن الهاتف سيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرتين أمامتين بدقة 32 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض. وسيدعم الهاتف الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا.