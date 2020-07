إيلون ماسك يلمح لمصنع تيسلا جديد في آسيا

تضيف شركة تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة (تيسلا) Tesla مصانع بشكل أسرع بكثير من إضافة سيارات جديدة هذه الأيام، حيث ألمح مؤسس الشركة، (إيلون ماسك) Elon Musk إلى أن الشركة تخطط لبناء مصنع جديد في قارة آسيا، لكن ليس في الصين.

وتعمل تيسلا في الوقت الحالي على بناء مصنع جديد بالقرب من برلين في ألمانيا، إلى جانب مصنع جديد في أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وعلاوة على هذه المشاريع الضخمة، فإن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تقوم أيضًا بتوسيع مصنع (2 Gigafactory) في شنغهاي الصينية وإضافة المزيد من الطاقة الإنتاجية في مصنع (Gigafactory) بولاية (نيفادا) Nevada ومصنع (فريمونت) Fremont.

ومن المتوقع أن تدعم الطاقة الإنتاجية الجديدة خطة تيسلا الطموحة لتكون قادرة قريبًا على تسليم مليون سيارة كهربائية سنويًا.

ويبدو أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية لا تخطط للتوقف عند هذا الحد، ومن المتوقع أن تبني العديد من المصانع كجزء من مهمتها لتسريع ظهور النقل الكهربائي والطاقة المتجددة.

وألمح إيلون ماسك قبل عدة أيام إلى المكان الذي قد يستضيف المصنع التالي للشركة عندما سُئل من خلال منصة تويتر حول خطط تيسلا لتوسيع مصانع (Gigafactory) في آسيا لكن خارج الصين.

وأجاب الرئيس التنفيذي: “نعم هناك خطط، لكن نحتاج أولاً إلى إنهاء مصنع (Gigafactory) في برلين ومصنع (Gigafactory) الأمريكي الثاني، وذلك من أجل خدمة النصف الشرقي من أمريكا الشمالية”.

وبينما أكد ماسك وجود خطط لدى تيسلا لتأسيس مصنع (Gigafactory) جديد، لكنه لم يقدم أي تفاصيل سوى أنه سيكون في قارة آسيا، مما جعل المتابعين يرسلون اقتراحات، مثل اليابان وكوريا، اللتان لديهما صناعات سيارات قوية.

كما لم يقدم الرئيس التنفيذي للشركة جدولًا زمنيًا واضحًا بخلاف أن الشركة ستبدأ بتأسيس المصنع الجديد بعد الانتهاء من تأسيس المصانع الحالية قيد التطوير، لكن قد يحدث ذلك بسرعة، وذلك استنادًا إلى الجداول الزمنية لشركة تيسلا الخاصة بالمصنعين، بحيث من المفترض أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل.

يذكر أن تيسلا تجاوزت تويوتا لتصبح شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية خلال السنة الماضية بأكثر من 400 في المئة لتصل إلى قيمتها السوقية إلى 206 مليار دولار مقابل 203 مليار دولار لتويوتا.

