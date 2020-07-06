إنستاجرام تختبر أداة Reels في الهند بعد حظر تيك توك

تختبر شركة فيسبوك أداة (Reels) الخاصة بمنصة مشاركة الصور إنستاجرام في الهند، بحيث تنسخ الأداة بعضًا من أفضل الميزات المعروفة لتطبيق (تيك توك) TikTok، وذلك بعد أيام فقط من حظر الحكومة الهندية لتطبيق تيك توك مع 58 تطبيقًا صينيًا آخر.

وتُعد (Reels) بمثابة أداة لتعديل الفيديو مصممة للسماح للأشخاص بصناعة مقاطع فيديو قصيرة المدة – 15 ثانية – على غرار تيك توك.

ويمكن لمستخدمي الأداة تسجيل مقاطع فيديو وضبط سرعتها وتزويدها بالموسيقى أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين، على غرار ميزة (Duet) في تطبيق تيك توك.

كما يمكن مشاركة هذه المقاطع ضمن قصص إنستاجرام أو إرسالها عبر الرسائل المباشرة أو نشرها في قسم ضمن علامة التبويب “استكشف” يسمى (Top Reels).

وأفادت التقارير بأن بعض مستخدمي إنستاجرام في الهند قد بدأوا بالفعل بتلقي الأداة الجديدة من خلال تحديث، فيما أكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تخطط لإطلاق الأداة على نطاق أوسع.

وقال المتحدث باسم فيسبوك: “نحن نخطط لبدء اختبار نسخة محدثة من أداة (Reels) في المزيد من البلدان”.

وأضاف “تمثل (Reels) طريقة ممتعة وخلاقة للناس للتعبير عن أنفسهم والتسلية، ونحن متحمسون لتقديم هذه النسخة الجديدة إلى المزيد من مجتمعنا العالمي، ولا توجد في الوقت الحالي خطط أخرى لمشاركة تاريخ الإطلاق أو البلدان”.

وعانت الأداة من عملية طرح بطيئة نسبيًا في جميع أنحاء العالم بعد إطلاقها الأولي كاختبار في البرازيل العام الماضي على كل من (iOS) وأندرويد.

واختارت المنصة البرازيل كسوق اختبار استراتيجي للأداة الجديدة لأنها بلد تحظى فيه القصص والموسيقى بشعبية كبيرة.

وأفادت المعلومات الصادرة في الشهر الماضي أن الأداة توسعت إلى فرنسا وألمانيا، كما أعلنت فيسبوك حديثًا عن إغلاق تطبيق الفيديو المستقل على غرار تيك توك، (Lasso)، مع تكهنات بأن ذلك جاء نتيجة الإطلاق القادم لأداة (Reels).

وحققت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة فيسبوك نجاحًا كبيرًا في عام 2016 مع ميزة القصص المستنسخة من تطبيق (سناب شات) Snapchat.

وكانت فيسبوك حريصة جدًا على مواجهة الصعود السريع لتطبيق تيك توك، إذ بالإضافة إلى إطلاق (Lasso)، فقد كشف مارك زوكربيرج عن طموحات فيسبوك فيما يتعلق بالتطبيق الصيني عبر تسريبات ظهرت في شهر أكتوبر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك حينئذ إلى أن الشركة قد تلجأ إلى تجنيد إنستاجرام في المعركة ضد التطبيق الصيني، ومن المؤكد أن الوقت مناسب الآن لمنافسي تيك توك للانقضاض عليه.