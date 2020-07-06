أوبر تُصعِّد المنافسة في توصيل الطعام بالاستحواذ على Postmates

استحوذت شركة (أوبر) Uber على خدمة توصيل الطعام (بوستميتس) Postmates مقابل 2.65 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق ما أعلنت الشركتان اليوم الاثنين.

وتجمع الصفقة رابع أكبر خدمة لتوصيل الطعام في الولايات المتحدة مع خدمة التوصيل التابعة لأوبر: (أوبر إيتس) Uber Eats. وقالت الشركتان: إن أوبر تعتزم الحفاظ على تطبيق (بوستميتس) مستقلًا “ومدعومًا بشبكة أكثر فاعلية تجمع بين التجارة والتوصيل”.

وكانت شركة أوبر في السابق في سباق لشراء خدمة توصيل الطعام المنافسة (جرب هب) GrubHub، لكن المحادثات انهارت إذ لم تتمكن الشركتان من الاتفاق على بعض الأمور، ثم تم بيع (جرب هب) بدلاً من ذلك إلى خدمة توصيل الطعام الأوروبية (جست إيت تيك أواي) JustEatTakeaway في أوائل حزيران/ يونيو الماضي.

وتعتمد أوبر على قطاع توصيل المواد الغذائية للمساعدة في الحفاظ على أعمالها خلال جائحة الفيروس التاجي (كوفيد-19)، حيث انخفض الطلب على خدمة النقل التي تقدمها.

وفي مكالمة أرباح الربع الأول، قالت أوبر: إن إجمالي إيرادات الحجوزات لقطاع رحلاتها انخفض بنسبة 80% في شهر نيسان/ أبريل مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع إجمالي إيرادات الحجوزات في الأطعمة بأكثر من 50% خلال المدة ذاتها.

يُشار إلى أن (بوستميتس) حققت نجاحًا في مناطق حضرية محددة في مدينة لوس أنجلوس وميامي، لكنها تكافح للتنافس على الصعيد الأمريكي ضد شركات، مثل: (دور داش) DoorDash و(جرب هب)، و(أوبر إيتس).

ووفق ما أفاد تقرير من موقع (ريكود) Recode، فإن (بوستميتس) كانت قد قدمت طلبًا سريًا للاكتتاب العام في شهر شباط/ فبراير من عام 2019، لكنها أخرت عرضها في وقت لاحق من ذلك العام وسط تدهور ظروف السوق والمنافسة الشديدة.