أفضل 5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية في عام 2020

شهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء ازدهارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصةً الساعات الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وذلك لما توفره هذه الأجهزة من ميزات تساعدنا في الحفاظ على صحتنا من خلال مراقبة نشاطنا، كما زاد معدل استخدامها في الفترة الأخيرة لمراقبة حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا (COVID-19).

تطورت أجهزة تتبع اللياقة البدنية كثيرًا لتوفر لك قائمة كبيرة من الوظائف، بدءًا من رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة أداء التمارين الرياضية تلقائيًا، وحتى تتبع النوم تلقائيًا لتقديم نصائح من أجل نوم أفضل.

فيما يلي أفضل 5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية خلال 2020:

1- ساعة Fitbit Versa 2:

تأتي ساعة (Fitbit Versa 2) بتصميم مشابه لساعة آبل الذكية، حيث تشتركان في الشاشة المربعة ذات الزوايا المستديرة، ولكن تتميز (2 Fitbit Versa) بأنها أخف من ساعة آبل وأنحف منها، مما يمنحك راحة أكبر عند ارتدائها، كما تدعم الأشرطة القابلة للاستبدال.

المواصفات:

الشاشة: من نوع OLED، عالية الدقة وتعمل باللمس.

البطارية: تدوم لأكثر من 5 أيام عمل بشحنة واحدة.

مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

تدعم ميزة تتبع السعرات الحرارية، وميزة تتبع النوم.

تأتي مع مساعد أمازون الصوتي (Amazon Alexa) المدمج، مما يسهل عليك التحكم في أجهزتك المنزلية المتوافقة.

تدعم أكثر من 20 وضعًا للتمرين، منها: ركوب الدراجات، والجري، والسباحة، وحتى اليوجا.

تدعم ميزة (Fitbit Pay) لإجراء عمليات الدفع الخاصة بك باستخدام الساعة.

تدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

التوافق: تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد، وآي أوإس، وويندوز.

السعر: 1562 ريالًا سعوديًا

2- جهاز Fitbit Charge 4:

يُعتبر جهاز (Fitbit Charge 4) من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يمكنك شراؤها خلال 2020، ولعل أهم ما يميزه هي الأربطة القابلة للاستبدال، كما أنه مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج. وهذا يسمح لك بتتبع أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق دون الحاجة إلى أخذ هاتفك معك، وهو شيء لن تجده حتى في بعض الساعات الذكية مثل: (Versa 2) التي تنتجها الشركة نفسها.



كما أنه يدعم جميع ميزات اللياقة البدنية الأخرى التي تحتاج إليها، مثل تتبع النشاط، وتتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب، والكشف التلقائي عن التمرين. بالإضافة إلى دعم ميزة مقاومة الماء حتى 50 مترًا إذا كنت ترغب في استخدامه أثناء السباحة.

3- جهاز Xiaomi Mi Band 4:

إذا كنت تبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية بسعر مناسب، فجهاز (Xiaomi Mi Band 4) يُعتبر خيارًا مثاليًا، حيث يجمع بين التصميم والمواصفات الرائعة والسعر المناسب.

يأتي الجهاز بشاشة ملونة من نوع AMOLED، تعمل باللمس بمقاس 0.95 بوصة، وبدقة 120 × 240 بكسلًا، وهي مساحة كافية لعرض بيانات التمرين. كما يعمل ببطارية تدوم حتى 20 يومًا بشحنة واحدة.

يدعم الجهاز ميزة مقاومة المياه حتى عمق 50 متراً، مما يجعله مثاليًا للسباحة، ويدعم ميزة تتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

4- جهاز Garmin Vivosmart 4:

يوفر لك جهاز (Garmin Vivosmart 4) كل الميزات التي تحتاج إليها لتتبع اللياقة البدنية، كما أنه يُعتبر خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن بيانات أكثر لمتابعة حالتهم الصحية.

يتيح لك هذا الجهاز قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم خلال الليل باستخدام مستشعر (Pulse Ox) الموجود على المعصم، وتتبع الإجهاد.

بالإضافة إلى ميزة مراقبة معدل ضربات القلب المدمجة، والميزات الأخرى مثل: تتبع عدد الخطوات، والجري، وتدريبات القوة، والسباحة، وأداء تمارين اليوجا.

يقدم لك الجهاز شاشة تُسمى (Body Battery) تساعدك على تحسين أنشطتك اليومية، وفقًا لمستويات الطاقة لديك، ويتيح لك تتبع النوم مع ميزة (REM sleep).

5- جهاز Fitbit Inspire HR:

يتميز جهاز (Fitbit Inspire HR) بالتصميم الأنيق وخفة الوزن، حيث إنه من المحتمل أن تنسى أنك ترتديه في معصمك، بالإضافة إلى السعر المناسب.

يأتي الجهاز بشاشة تعمل باللمس، يمكنك التمرير السريع عليها لرؤية الإحصائيات اليومية مثل: معدل ضربات القلب أثناء النشاط أو الراحة، ومعدلات تتبع التمارين الرياضة، وعدد السعرات الحرارية. كما يدعم ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، وتتبع النوم. ويعمل ببطارية تدوم إلى أكثر من 5 أيام بشحنة واحدة.