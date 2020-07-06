أبرز 12 ذاكرة وصول عشوائي يمكنك الحصول عليها اليوم

يعد إضافة ذاكرة وصول عشوائي جيدة إلى جهاز الحاسب أمرًا حيويًا، حيث يعتبر الأمر مثل الحصول على أفضل معالج وأفضل بطاقة رسوميات، حيث ستحسن ذاكرة الوصول العشوائي الممتازة جهازك الحاسب بشكل كبير من حيث أداء الألعاب وتحرير الفيديو بالإضافة إلى تقليل التباطؤ عند معالجة المهام الأكثر تطلبًا.

مع الطلبات المتزايدة من أنظمة التشغيل المتعطشة للذاكرة مثل ويندوز 10 أو (macOS Mojave) والبرامج مثل تطبيقات تحرير الصور والفيديو وكذلك أفضل ألعاب الحاسب، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك ذاكرة وصول عشوائي تتناسب مع عملك.

تمنحك إضافة ذاكرة الوصول العشوائي سريعة ذات أداء قوي تجربة حوسبة أكثر سلاسة بشكل عام، حتى إذا كان كل ما تفعله مفتوحًا من خلال 20 علامة تبويب أو أكثر في وقت واحد عند تصفح الإنترنت.

سواءً كنت تقوم ببناء جهاز حاسب جديد أو تقوم ترقية جهازك الحالي فقد حان الوقت لتولي المزيد من الاهتمام لحجم ذاكرة الوصول العشوائي وسرعتها وسعتها وجودتها بشكل عام.

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