iOS 13.5.1 يزيد من شكاوى مستخدمي هواتف آيفون

يواجه المستخدمون في إصدار iOS 13.5.1 مشكلة في نفاد البطارية في هواتف آيفون، وذكر موقع (ZDNet) في تقرير حديث: “هل لاحظت أنه منذ تثبيت iOS 13.5.1 تحتاج إلى شحن بطارية هاتف آيفون في كثير من الأحيان؟ ربما تكون قد لاحظت أن الهاتف يملك بعض الحرارة غير الطبيعية، حتى عندما لا تعمل أي شيء على الهاتف”.

يذكر التقرير إصدار iOS 13.5.1 على وجه التحديد، حيث أشار إلى مشكلات نفاد البطارية أسرع من المعتاد، وارتفاع حرارة الهاتف بالإضافة إلى قراءة نشاط (Screen Off) أعلى من المعتاد في تقرير إعدادات البطارية.

تنتشر في منتديات الدعم الخاصة بشركة آبل شكاوى من استنزاف البطارية في iOS 13.5 أيضًا.

قد تساعد الإصلاحات المعتادة، مثل تعطيل (Background App Refresh)، في تخفيف المشكلة، لكن لحسن الحظ، يبدو أن شركة آبل قد أصلحت المشكلة في تحديث iOS 13.6 الذي أبلغ عنه المستخدمون الذين قاموا بتجريبه أنه تم تحسينه كثيرًا عن سلفه.

كما يشير التقرير، تم إصدار تحديث iOS 13.5.1 لإصلاح (jailbreak)، ولكن ليس هناك العديد من المشكلات التي كان المستخدمون يشكون منها بما في ذلك الأخطاء، وتشغيل (MP4).

وتقول آبل: “إن تحديث iOS 13.5.1 يوفر تحديثات أمنية مهمة، ويُوصى جميع المستخدمين به. ومع أن سجل التغييرات الخاص بالتحديث لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، إلا أن حساب تحديثات آبل (Apple Software Updates) في موقع تويتر أشار إلى أن التحديث يهدف إلى تصحيح الثغرة التي في النواة، التي سمحت بتطوير أداة كسر الحماية التي أطلقها فريق (Unc0ver).

الجدير بالذكر أن فريق (Unc0ver)، إحدى الفرق المشهورة باختراق هواتف آيفون، أطلق أداة جديدة لكسر الحماية (jailbreak) قادرة على فتح أي آيفون، حتى في أحدث الهواتف العاملة بالإصدار الأحدث 13.5 iOS.