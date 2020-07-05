هواتف هواوي الرائدة لعام 2021 لن تعمل بمعالجات Kirin

قد تضطر شركة هواوي في العام المقبل إلى التخلي عن رقاقات (Kirin) الخاصة بها وإلقاء نظرة على البدائل من جهات خارجية، في حال لم تتحسن الأمور في المدى المنظور.

ويمر نشاط هواوي التجاري المتعلق بالهواتف الذكية بوقت عصيب، إذ واجهت الشركة في العام الماضي مهمة هائلة تتمثل في إيجاد بديل لتطبيقات جوجل وخدماتها.

وكان حلها هو تطوير خدمات هواوي المحمولة والاستثمار في متجر تطبيقات (AppGallery).

لكن المهمة الجديدة التي يجب على الشركة الصينية مواجهتها أصعب، إذ تعمل جميع هواتفها الرائدة بواسطة معالجات (Kirin) التي تصميمها وحدة (HiSilicon) التابعة لها وتصنعها الشركة التايوانية (TSMC).

ومنعت العقوبات الإضافية المفروضة في شهر مايو الشركتين من إقامة علاقات تجارية في المستقبل.

وفي حين سيتم تنفيذ الطلبات الحالية، مثل معالجات (Kirin 1020)، فإن هواوي ستبقى بدون مورد رقاقات قريبًا.

ومنحت الولايات المتحدة فترة سماح مدتها 120 يومًا قبل دخول القاعدة حيز التنفيذ، لذا، يمكن لشركة (TSMC) الاستمرار في توريد الرقاقات حتى 15 سبتمبر 2020.

وتشير التقارير إلى أن تشكيلة الهواتف الرائدة القادمة المسماة (Huawei Mate 40) قد لا تتأثر، لكن سلسلة الهواتف الرائدة لعام 2021 قد تتأثر بشكل كبير.

وما لم تمدد الحكومة الأمريكية فترة السماح بعد شهر سبتمبر، فإن (TSMC) لا يمكنها تصنيع رقاقات (Kirin).

وقال أحد المطلعين البارزين في مجال صناعة الهواتف: لن تحتوي التشكيلة التالية من هواتف هواوي الرائدة العاملة برقاقات مصنعة وفق تقنية 5 نانومتر على معالجات مصممة بواسطة (HiSilicon).

وفي حال تبين أن هذا صحيح، فإن سلسلة (Huawei P50) ستكون أول سلسلة هواتف رائدة لا تتضمن معالج (Kirin).

ويشمل موردو الشرائح البديلة المحتملون شركة كوالكوم وسامسونج وميدياتيك.

وتُعد كوالكوم شركة أمريكية، لذا، فإنه من المستبعد أن تتضمن أجهزة هواوي معالج (Snapdragon)، بينما يستخدم الآخرون تصميمات شرائح معتمدة على المخططات الأمريكية، كما أن خطوط إنتاجهم تحتوي أيضًا على معدات أمريكية.

وبالنظر إلى السيناريو الحالي، فإن ميدياتيك تُعد الحل الأكثر ترجيحًا لتشكيلة هواتف هواوي الرائدة في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، فقد صرح متحدث رسمي حديثًا بأن هواوي وميدياتيك ستعملان بشكل وثيق فيما يتعلق بالمنتجات المستقبلية، مما قد يكون تلميحًا آخر لهذه الشراكة.

وأعادت منتجات ميدياتيك الأخيرة تعريف نسبة السعر إلى الأداء للهواتف الذكية بالإضافة إلى تقديم إمكانات الجيل الخامس (5G) إلى نقاط سعرية جديدة.

وهناك تقارير تقول: إن (TSMC) وسامسونج تبحثان إمكانية تأسيس خطوط إنتاج بدون معدات أمريكية، لكن لا توجد أخبار ملموسة حتى الآن.