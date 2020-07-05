كيف يمكنك مشاهدة نتفليكس وخدمات البث الأخرى بدون إنترنت؟

لا شك أننا لا نستطيع الوصول إلى خدمات البث إلا عبر الإنترنت، ولكن ربما تكون على متن طائرة وتريد مشاهدة نتفليكس، أو تقضي إجازتك الصفية في مكان ما لا يتوفر فيه اتصال إنترنت إلا عبر بيانات هاتفك، وبالتأكيد سيكون صعبًا عليك مشاهدة المحتوى على أي خدمة بث أنت مشترك فيها.

تشترك جميع خدمات البث تقريبًا في أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة العروض والأفلام في وضع عدم الاتصال هي تنزيل هذه العروض والأفلام، ومعظم الخدمات تتيح خيار التنزيل في تطبيقها للهواتف الذكية أو الحواسيب ولكن لا يمكنك تنزيل المحتوى عن طريق فتح موقع الخدمة في المتصفح.

سنستعرض اليوم كيفية تنزيل المحتوى في نتفليكس، وخدمات البث الأخرى لمشاهدته بدون إنترنت:

أولًا، كيفية تنزيل العروض والأفلام في نتفليكس:

لتنزيل أحد عروض او أفلام نتفليكس ستحتاج إلى حساب نتفليكس نشيط، وأحدث إصدار من تطبيق نتفليكس في جهازك سواء كان جهاز أندرويد أو هاتف آيفون، أو جهاز آيباد، أو جهاز (Amazon Fire)، أو حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10. ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Netflix في جهازك، ثم اختر الفيلم أو العرض الذي تريد تنزيله.

إذا رأيت رمز التنزيل (سهم يشير لأسفل) موجود أسفل العنوان فهذا يعني أنه متاح للتنزيل، اضغط عليه. والنسبة للعروض، سيظهر رمز التنزيل بجوار كل حلقة متاحة.



انتظر حتى يتم التحميل، وستجد العروض والأفلام التي نزلتها محفوظة في قسم التنزيلات من التطبيق.

ولكن ضع في اعتبارك أن العروض والأفلام التي نزلتها لن تكون متاحة للمشاهدة إلا على الجهاز المُستخدم لتنزيلها، ولكن يمكنك مشاهدتها من أي ملف شخصي تابع لحسابك.

يمكنك أيضًا إجراء 100 عملية تنزيل بحد أقصى في المرة الواحدة على عدد الأجهزة الذي تتيحه لك الخطة المشترك فيها.

ثانيًا؛ كيفية تنزيل في Amazon Prime Video:

يمكن لمشتركي أمازون برايم فيديو أيضًا تنزيل المحتوى عن طريق تطبيق (Prime Video) في جهاز Fire أو iOS، أو أندرويد، أو ويندوز 10 متوافق، حيث أتاحت أمازون التطبيق في متجر (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store، وبذلك يمكنك الآن تنزيل المحتوى من أمازون برايم فيديو في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10.

انتقل إلى تطبيق (Prime Video) في جهازك، وسجل الدخول إلى حساب Amazon Prime الخاص بك.

حدد الفيلم أو العرض الذي تريد تنزيله، ثم اضغط على (المزيد من التفاصيل) More Details.

انقر على زر التنزيل، ولاحظ أن كل العروض والأفلام ليست متاحة للتنزيل.

تُتاح خطوات التنزيل نفسها في خدمات البث الأخرى مثل: Hulu، و HBO Max، و +Disney، وبمجرد تنزيل العرض أو الفيلم يمكنك مشاهدته بدون إنترنت وقتما تشاء.

الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك أنه في بعض الأحيان تفرض خطة الاشتراك قيودًا على عدد العروض والأفلام التي يمكنك تنزيلها، أو عدد الأجهزة التي يمكنك التنزيل إليها.