كيف يمكنك فتح هاتف آيفون إذا نسيت رمز المرور أو كان الهاتف معطلًا؟

أدى فرض ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا إلى التخلي عن استخدام ميزة (التعرف على الوجه) Face ID في هواتف آيفون والانتقال إلى استخدام رمز المرور.

لذلك أطلقت آبل إصدار (iOS 13.5) الذي يتضمن ميزة تُسهل على المستخدمين إلغاء قفل هاتف آيفون أثناء ارتداء الكمامة، بحيث يمكن لتقنية (التعرف على الوجه) اكتشاف أنك ترتدي قناعًا، والانتقال مباشرةً إلى شاشة رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك.

إذا نسيت رمز المرور الخاص بك، وأدخلت رمز خطأ 6 مرات، فستظهر رسالة تفيد بتعطيل هاتف آيفون، واعتمادًا على إعداداتك، قد يؤدي إدخال رمز المرور الخطأ عدة مرات إلى حذف جميع البيانات.

وهنا تظهر أهمية حفظ نسخة احتياطية من هاتفك، حيث إنه في حالة حفظ نسخة احتياطية من هاتف آيفون، يمكنك استعادة بيانات وإعدادات هاتفك بسهولة، وإذا لم يسبق لك حفظ نسخة احتياطية من آيفون قبل نسيانك لرمز الدخول، فلن تستطيع الوصول لأي بيانات كانت محفوظة في الهاتف.

سواء كنت قد تلقيت رسالة تعطيل هاتفك، أو كنت تعلم أنك نسيت رمز المرور، فيمكنك اتباع هذه الخطوات لاستعادة الوصول إلى آيفون الخاص بك:

كيفية حذف رمز المرور الذي نسيته من آيفون:

يؤدي حذف جميع البيانات من هاتف آيفون إلى حذف رمز المرور الذي نسيته، وبعد ذلك يمكنك إعداد الهاتف مرة أخرى برمز مرور جديد.



اتبع هذه الخطوات لوضع هاتف في (وضع الاسترداد) Recovery Mode، ومحو جميع بياناته:

قم بإيقاف تشغيل هاتف آيفون.

صِل هاتف آيفون بالحاسوب باستخدام كابل Lightning أو USB-C.

ضع هاتف آيفون في وضع الاسترداد من خلال اتباع الخطوات التالية: إذا كان هاتفك من طراز iPhone 8 ، أو أي إصدار أحدث: اضغط مع الاستمرار على أحد زري مستوى الصوت ثم حرره بسرعة. وبعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى تشاهد شاشة وضع الاسترداد. : اضغط مطولًا على زر التشغيل، وزر خفض مستوى الصوت في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد. إذا كان هاتفك من طراز i Phone 7 ، أو iPhone 7 Plusاضغط مطولًا على زر التشغيل، وزر خفض مستوى الصوت في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد. إذا كان هاتفك من طراز iPhone 6s أو إصدار أقدم مزود بزر الشاشة الرئيسية: اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الهاتف، وزر الشاشة الرئيسية في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد.



بعد الدخول إلى وضع الاسترداد، انتقل إلى الحاسوب، وحدد هاتف آيفون من بين الأجهزة التي تظهر في الشريط الجانبي من نافذة Finder.

اضغط على هاتف أيفون لاختياره.

اضغط على خيار (استعادة) Restore حيث يؤدي ذلك إلى مسح جهازك، وتثبيت أحدث إصدار من نظام iOS.

انتظر حتى تنتهي عملية الاستعادة، وأدخل (Apple ID) وكلمة السر، إذا طُلب منك ذلك.

بعد اكتمال استعادة النظام، يمكنك استعادة آخر نسخة احتياطية محفوظة من هاتف آيفون من حاسوبك أو من (آي كلاود) iCloud، أو iTunes.

إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية فأنت الآن لديك هاتف آيفون يمكنك إعداده من البداية، كما يمكنك أيضًا في حالة عدم وجود نسخة احتياطية استرداد جميع مشترياتك من متجر التطبيقات و iTunes إلى هاتفك.