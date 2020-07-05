صفقة اليوم.. احترف تحليل البيانات باستخدام برنامج Tableau مع خصم 91%

الحزمة التدريبية لاحتراف تحليل البيانات باستخدام برنامج تابلو Data Visualization with Tableau Desktop 9 Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 94.

المدة: 10 ساعات.

يعتبر برنامج (Tableau) من أهم البرامج الرائدة في تحليل البيانات وعرض نتائجها بشكل أكثر كفاءة وفعالية، كما يعتبر من الأدوات المهمة لعلماء البيانات ومحللي الأعمال على حد سواء.

تشير التقارير إلى أن وظيفة عالم البيانات سجلت المركز الأول في التصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف خلال 4 سنوات على التوالي، لذلك من المتوقع أن يظل الطلب على هذا الوظيفة في ارتفاع مستمر خلال عام 2020، والأعوام القليلة القادمة، وذلك لزيادة اهتمام الشركات بجمع البيانات، وبالتالي فهي في حاجة إلى موظفين قادرين على تنظيمها وتحليلها بفعالية أكبر. وقد زادت أهمية هذا المجال أكثر الآن بسبب فيروس كورونا، والحاجة إلى تنظيم البيانات وتحليلها من أجل تقديم حلول فعالة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام برنامج Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر، كما ستتعلم كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتحليلية، وكيفية الاتصال بجداول البيانات في برامج أخرى مثل: إكسل، وكذلك كيفية استخدام الشركات للبرنامج لتقليل الوقت والجهد اللازم لتحليل البيانات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لوحات المعلومات التحليلية التي توفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات بفعالية، وكذلك استخدام أحدث تقنيات ذكاء الأعمال لإعداد التقارير.

كما ستساعدك الحزمة على التأهل لاجتياز اختبار شهادة (Tableau Certified Associate) الرسمية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 235 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 21 دولارًا.

نسبة الخصم: 91%.

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فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Tableau Desktop 9 Qualified Associate Training

Learn Tableau Desktop 9 from Scratch for Data Science

Building Interactive Dashboards with Tableau

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