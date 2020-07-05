صفقة اليوم.. احترف التصميم باستخدام Adobe Illustrator مع خصم 85%

- حزمة احتراف العمل على برنامج أدوبي إليستريتور The 2020 Adobe Illustrator CC Master Class Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 273.
- المدة: 34.5 ساعة.
- يعتبر برنامج (أدوبي إليستريتور) Adobe Illustrator أحد الأدوات الأساسية لدى مصممي الجرافيك، والويب، والفنانين والرسامين المحترفين في جميع أنحاء العالم، حيث إنه أشهر برامج تحرير (الرسومات المتجهة) Vector Graphics التي تعتبر أفضل اختيار للأعمال الفنية التي تتطلب دقة بالغة في التصميم مثل: الشعارات ورسومات الويب، وتصميم واجهة المستخدم، والرسوم التوضيحية، وحتى الأيقونات ورسومات الكتب وأغلفة المنتجات واللوحات الإعلانية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف العمل على برنامج (Adobe Illustrator)؛ ابتداءً من الأساسيات والتعرف على واجهة البرنامج وكيفية تخصيصها، ثم الانتقال إلى أشرطة الأدوات الأساسية والمتقدمة، وكيفية تخصيص أي منها، ثم العمل باستخدام التدرجات والتأثيرات وأدوات الرسم الأكثر تقدمًا، وحتى إنشاء الرسومات والشعارات والرسوم التوضيحية وتجهيزها للطباعة أو تضمينها في مواقع الويب أو مقاطع الفيديو، وغير ذلك الكثير.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم واجهة المستخدم (UI) باستخدام برنامج Illustrator؛ ثم الانتقال إلى تصميم مواقع ويب باستخدام البرنامج.
- كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية الارتقاء إلى مستوى متقدم في استخدام البرنامج من خلال التعرف على الأدوات والحيل اللازمة لإنشاء أنماط تصميم رائعة وحديثة، وكيفية تسريع الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع حقيقية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
284 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 85%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Illustrator CC: Getting Started
- UI & Web Design with Adobe Illustrator CC
- Illustrator CC Masterclass: Part 1
- Illustrator CC Masterclass: Part 2
- Illustrator CC Essentials
- Illustrator CC Advanced