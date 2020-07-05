صفقة اليوم.. احترف التصميم باستخدام Adobe Illustrator مع خصم 85%

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف العمل على برنامج (Adobe Illustrator)؛ ابتداءً من الأساسيات والتعرف على واجهة البرنامج وكيفية تخصيصها، ثم الانتقال إلى أشرطة الأدوات الأساسية والمتقدمة، وكيفية تخصيص أي منها، ثم العمل باستخدام التدرجات والتأثيرات وأدوات الرسم الأكثر تقدمًا، وحتى إنشاء الرسومات والشعارات والرسوم التوضيحية وتجهيزها للطباعة أو تضمينها في مواقع الويب أو مقاطع الفيديو، وغير ذلك الكثير.