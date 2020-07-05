أبرز تطبيقات أندرويد الجديدة لهذا الأسبوع

يعج متجر جوجل بلاي بتطبيقات أندرويد الجديدة، وسيكون من الصعب على مستخدمي هواتف أندرويد معرفة أي تطبيق مناسب لهم من التطبيقات الجديدة، لذلك إليكم قائمة بأبرز تطبيقات أندرويد التي تستحق الذكر والتي قمنا باكتشافها هذا الأسبوع.

هو تطبيق مشغل موسيقى جديد، يدعم المزايا الكلاسيكية مثل دعم (Chromecast) وإنشاء وإدارة قائمة التشغيل كما يدعم الوضع مظلم، يملك التطبيق واجهة مستخدم أنيقة وقابلة للتخصيص، ومعادل صوت جيد، كما أن التطبيق مجاني تمامًا ولم نرَ أي إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق بمجرد تثبيت التطبيق، كما يمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني متجر جوجل بلاي.

JioMeet هو تطبيق من (Reliance)، وهي مجموعة صناعية يمكن اعتبار زعيمها (Mukesh Amabani) الهندي في مكانة (جيف بيزوس). ويمكننا تعريف التطبيق ببساطة أنه نسخة من (Zoom)، حيث تتطابق الواجهة تقريبًا مع واجهة (Zoom)، حتى القائمين على التطبيق قاموا بنسخ كل شيء تقريبًا من (Zoom)، حيث قاموا بنسخ الشعار الذي يحمل اللونين الأزرق والأبيض.

إن تطبيق (JioMeet) مجاني تمامًا ويقدم مكالمات فيديو جماعية غير محدودة مع ما يصل إلى 100 مشارك، بالإضافة إلى ذلك، يعمل التطبيق على نطاق واسع جدًا في جمع بياناتك، مثل جميع منافسيه تقريبًا، وإذا كنت تبحث عن بديل مجاني لتطبيقي (Zoom و Meet) بينما تستمتع بمكالمات غير محدودة، فقد يستحق JioMeet التجربة. ولكن أنصحك بأن تكون حذراً وأن تتحقق من أذونات التطبيق، حيث يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل التطبيق بشكل مجاني متجر جوجل بلاي.

إنه تطبيق تم إنشاؤه في فرنسا، يسمح لك بترجمة رسائلك المكتوبة وكذلك مكالماتك الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي، يملك التطبيق واجهة أنيقة للغاية، ويتيح إنشاء مجموعات المراسلة أو تشغيل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، وذلك طالما أنك تمنح التصاريح اللازمة للتطبيق.

التطبيق يدعم 103 لغات حسب موقعه الرسمي، ويمكنك التوفيق بين الإصدارات المختلفة (الأصلية أو المترجمة) لكل رسالة، كما يقدم التطبيق تشفيرًا كاملاً لمحادثاتك.

يملك التطبيق أيضًا وظيفة (مترجم) مثل (ترجمة من جوجل)، والتي تتيح لك الترجمة بسرعة وبالتالي يمكنك الحصول على ما يقوله متحاوران بلغتين مختلفتين، أما بالنسبة للرسائل الصوتية أو المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، يوجد (زر سحري) يسمح لك بترجمة ما يتم قوله في الوقت الفعلي، لكن أثناء اختباري، لم يكن الزر قابلاً للتفعيل، كما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل التطبيق بشكل مجاني متجر جوجل بلاي.