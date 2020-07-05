آبل تسأل مستخدمي آيفون حول الشاحن المرفق

بدأت شركة آبل حديثًا بإرسال استطلاعات رأي لمستخدمي هواتف آيفون في البرازيل حول كيفية استخدامهم للشاحن المزود بمنفذ USB الذي يأتي في العلبة.

ويأتي هذه الخطوة قبل الإعلان عن تشكيلة هواتف (iPhone 12) في وقت لاحق من هذا العام، لكن بعد ظهور العديد من الشائعات حول عدم تضمين آبل للشاحن المزود بمنفذ USB وسماعات (EarPods) في العلبة لأول مرة.

ويسأل الاستطلاع المستخدمين عما فعلوه بالشاحن المزود بمنفذ USB لجهاز آيفون السابق بعد استبداله بنموذج جديد، لذلك تستهدف آبل الأشخاص الذين كانوا بالفعل من مستخدمي آيفون واشتروا حديثًا جهازًا جديدًا.

وتوضح الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن الاستطلاع يشير إلى محول طاقة المزود بمنفذ USB وليس إلى كابل (Lightning).

ويقول الاستطلاع: يتم استخدام الشاحن المزود بمنفذ USB للشحن باستخدام مقبس الحائط، ويمكنك توصيل الشاحن بجهاز آيفون عبر كابل شحن منفصل.

ويتضمن الاستطلاع سلسلة من مربعات الاختيار مع إمكانيات متعددة حول كيفية استخدام المستهلكين لشواحن آيفون الخاصة بهم، من ضمنها:

لقد قمت ببيعه أو استبداله مع هاتف آيفون الخاص بي.

لقد فقدته.

لقد أعطيته لأحد أفراد الأسرة أو لصديق.

ما زلت استخدمه في المنزل.

ما زلت أستخدمه في الخارج (في العمل أو المدرسة أو أماكن أخرى).

ما زلت أحتفظ به، لكني لا أستخدمه.

لم يعد يعمل أو لا يعمل بشكل جيد.

أعدت تدويره.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسأل فيها آبل المستخدمين عن رأيهم في منتجاتها.

وأرسلت الشركة سابقًا استطلاعًا حول وجود منفذ سماعة الرأس على حاسب (MacBook Pro)، لكن الحاسب المحمول لا يزال يحتوي على المنفذ.

وتجري آبل بشكل دوري استطلاعات مثل هذه للحصول على بيانات سوقية، إلا أنها تركز عادةً على المنتجات وليس الملحقات.

ويعد من المثير للاهتمام معرفة أن آبل تسأل المستخدمين عن الشاحن المزود بمنفذ USB لجهاز آيفون بشكل مباشر بالتزامن مع ظهور العديد من الشائعات حول إزالته من العلبة.

وبالرغم من أنها لا تزال مجرد شائعة في هذه المرحلة، إلا أن فكرة إزالة آبل لمحول الطاقة من علبة آيفون القادم قد أثارت جدلاً، وقد تلجأ آبل إلى هذه الخطوة لتوفير الأموال وتقليل النفايات الإلكترونية والسماح بمزيد من كفاءة الشحن.

ولدى العديد من المستخدمين محولات شحن من عمليات شراء هواتف آيفون السابقة، وقد يفضل البعض حلول شحن أخرى، مثل أجهزة الشحن المتعددة المنافذ أو أجهزة الشحن اللاسلكية.