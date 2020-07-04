أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من الميزات الجديدة في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 القادم، ومن المتوقع أن تُحدث هذه الميزات تغييرًا كبيرًا في طريقة استخدام هاتف آيفون، حيث تضم: إمكانية تخصيص شاشة آيفون الرئيسية،وتغييرات كبيرة في تطبيق الرسائل (iMessage)، بالإضافة إلى تطبيق ترجمة جديد، والقدرة على فتح سيارتك باستخدام آيفون.



إليك 5 ميزات في iOS 14 ستغير طريقة استخدامك لهاتف آيفون:

1- ميزة الردود المضمنة في تطبيق الرسائل:

تُركز التحسينات الجديدة في تطبيق الرسائل بشكل أساسي على محادثات (iMessage) الجماعية، حيث يمكنك الآن وضع علامة @ متبوعة باسم الشخص في المحادثة الجماعية للفت انتباهه إلى شيء ما، وسيساعدك ذلك في لفت انتباه الأشخاص وضمان حصولك على الرد في الوقت المناسب.

2- تثبيت أي محادثة في تطبيق الرسائل للوصول إليها سريعًا:

يتيح لك (iOS 14) الآن تثبيت محادثة في أعلى شاشة تطبيق الرسائل للوصول إليها سريعًا، بدون الاضطرار إلى التمرير خلال القائمة الطويلة من المحادثات للعثور على ما تريد محادثة ما.



وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الدردشات الجماعية التي تريد البحث فيها عن معلومة ما بشكل سريع، مثل: مجموعة العائلة أو الأصدقاء الذين تتواصل معهم كل يوميًا.

3- شاشة رئيسية أكثر تنظيمًا:

يمكن الآن استخدام أداة (مكتبة التطبيقات) App Library في (iOS 14) التي تقوم بترتيب التطبيقات وتنظيمها تلقائيًا في هاتفك في مجلدات، لتسهيل العثور على جميع التطبيقات المثبتة في هاتف آيفون بسهولة.

حيث يمكنك استخدام الأداة بثلاثة طرق مختلفة، من خلال إلقاء نظرة سريعة على المجلدات المنظمة تلقائيًا والضغط على رمز التطبيق الذي تريده، أو البحث عن التطبيق المعني بالاسم من خلال كتابته في حقل البحث في الجزء الأعلى من الشاشة، أو من خلال الضغط على الشاشة لفرز التطبيقات في قائمة مرتبة بحسب الحروف الأبجدية.

4- ترجمة النصوص عبر تطبيق مدمج:

بدلاً من الاضطرار إلى استخدام تطبيق الترجمة من جوجل، يقدم لك نظام التشغيل iOS 14 تطبيقًا جديدًا مدمجًا للترجمة، وهو مصمم للاستخدام في المحادثات الفورية ويدعم 11 لغة من بينها اللغة العربية.

كما يمكنك الوصول إلى ترجماتك الأخيرة وحفظ بعضها كمفضلات للوصول إليها سريعًا، بالإضافة إلى ذلك يقدم تطبيق الترجمة في (iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (وضع المحادثة) Conversation Mode لتسهيل إجراء محادثات فورية مع شخص يتحدث لغة أخرى.

5- أدوات جديدة لتنظيم الشاشة:

يمكنك الآن إضافة أدوات مصغرة (Widget) مباشرة إلى شاشة الهاتف الرئيسية وترتيبها بأحجام متعددة بحسب اختيارك، بالإضافة إلى أداة (Smart Stack) التي ستعرض لك معلومات من تطبيقات متعددة بشكل تلقائي عندما تعتقد أنك بحاجة إليها، على سبيل المثال: إظهار تطبيق الطقس بالإضافة إلى تطبيق التقويم بمجرد الاستيقاظ من النوم.