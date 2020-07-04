تتيح لك أدوات (تحويل الصور) image converter تحويل أي نوع من الصور إلى تنسيق آخر إذا كان نظام التشغيل في حاسوبك لا يدعمه، مثل: تحويل صورة بتنسيق (TIF) إلى تنسيق (JPG)، ويمكنك تثبيت بعض هذه الأدوات في الحاسوب، أو استخدام الأدوات المتاحة عبر الويب مباشرةً.

إليك 5 أدوات مجانية تساعدك في تحويل الصور إلى أي تنسيق بسهولة:

1- أداة XnConvert:

تتيح لك أداة XnConvert تحويل الصور إلى أكثر من 80 تنسيق، بالإضافة إلى أنها متاحة لجميع أنظمة تشغيل ويندوز، وماك أوإس، ولينكس، كما أنها متاحة كتطبيق للهواتف الذكية لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.



تتيح لك هذه الأداة تحويل مجموعة صور دفعة واحدة، واستيراد مجلدات كاملة تضم العديد من الصور، واستخدام فلاتر لضبط ألوان الصور، وتغيير الحجم، وغير ذلك الكثير.

2- أداة CoolUtils Online Image Converter:

تتيح لك أداة CoolUtils تحويل الصور عبر الإنترنت ولا تحتاج إلى تنزيلها، وذلك على عكس بعض الأدوات التي تحتاج إلى تنزيلها في جهازك وتثبيتها لتتمكن من استخدامها.



على عكس بعض الأدوات المتاحة عبر الإنترنت تقوم أداة CoolUtils بتحويل الصورة لك في الوقت الفعلي، دون انتظار الحصول على رابط في البريد الإلكتروني لتنزيل الصورة، ويعني هذا أنك تستطيع استخدام الصورة مباشرة بمجرد انتهاء عملية تحويلها للتنسيق الذي تريده، بالإضافة إلى إمكانية تدوير الصورة وتغيير حجمها قبل تحويلها.

3- أداة Adapter:

تتيح لك أداة Adapter سحب الصور من حاسوبك وإفلاتها في موقع الأداة مباشرة، كما يمكنك اختيار موقع حفظ الصورة، ومعرفة حجم الصورة قبل التحويل وبعده، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل: تغيير اسم الصورة، واختيار دقتها، كما تدعم الأداة تحويل ملفات الفيديو والصوت.

4- أداة BatchPhoto Espresso:

يمكنك استخدام أداة BatchPhoto Espresso عبر الإنترنت بثلاثة خطوات فقط، مع إمكانية تغيير حجم الصورة أو اقتصاصها أو تدويرها أو تعديلها بسهولة، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل: إضافة تأثيرات خاصة للصور، وتغيير السطوع والتباين، وغيرها.

5- أداة Zamzar:

Zamzar هي أداة لتحويل الصور عبر الإنترنت تدعم معظم تنسيقات الصور الشائعة وحتى بعض تنسيقات CAD، حيث تتيح لك تحويل أي صورة عبر الإنترنت واستخدامها مباشرة في مشروعك، أو اختيار إرسال الرابط الخاص بالصورة التي حولتها إلى بريدك الإلكتروني للرجوع إليها لاحقًا.