كيف يمكنك لعب Minecraft في متصفح الويب مجانًا؟

بمناسبة مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق الإصدار الأول من لعبة (ماين كرافت) Minecraft، أصدرت الشركة المطورة للعبة إصدار (Minecraft Classic) جديد يتيح لك اللعب مباشرة في متصفح الويب الخاص بك بدون الحاجة إلى تثبيت أي شيء، وبشكل مجاني تمامًا.

إليك كيفية لعب Minecraft في متصفح الويب:

اضغط على هذا الرابط لفتح لعبة (Minecraft) في متصفح الويب الخاص بك.

ستبدأ صفحة الويب في تحميل اللعبة، وبمجرد الانتهاء أدخل اسمك في المربع المخصص لذلك، ثم اختر طريقة اللعب، حيث سيكون لديك خياران هما:

الخيار الأول: يمكنك دعوة أصدقائك للعب معك بالضغط على خيار (نسخ) ،Copy وإرسال رابط URL إلى أصدقائك عبر البريد الإلكتروني أو أي تطبيق للمراسلة.

الخيار الثاني: يمكنك اللعب بمفردك من خلال الضغط على خيار (ابدأ) Start، لبدء تشغيل لعبة (Minecraft) في متصفحك.

يمكنك استخدام الماوس للتحكم في عناصر اللعبة، من خلال الضغط على زر الماوس الأيسر لوضع كتل البناء، ولإزالتها اضغط على زر الماوس الأيمن.

اضغط على زر (Escape) في لوحة المفاتيح لإظهار قائمة الرئيسية، حيث يمكنك الوصول إلى المزيد من الخيارات عن طريق خيار (Options)، أو إنشاء مستوى جديد أو نسخ الرابط الحالي.



اضغط على (خيارات) Options، ثم اضغط على خيار (Controls) لتخصيص لوحة المفاتيح لاستخدامه في اللعب بدلًا من الماوس.

ما يمكنك فعله في إصدار Minecraft Classic، وما لا يمكنك فعله:



كما يوحي الاسم، فإن إصدار Minecraft Classic ليس إصدار 2019 من لعبة (Minecraft)، فهو الإصدار الكلاسيكي من اللعبة الذي صدر لأول مرة في عام 2009، حيث يتيح لك هذا الإصدار 32 كتلة للبناء فقط.



ويسمح لك باللعب في الوضع الإبداعي فقط، لذلك لا يوجد وضع (Survival)، كما لا توجد طريقة لحفظ تقدمك في اللعبة، ومع ذلك يمكنك دعوة ما يصل إلى 9 أصدقاء للانضمام إلى لعبتك.

بطبيعة الحال، هذا الإصدار من لعبة (ماين كرافت) لا يمكنه التنافس مع الإصدار الحالي، ومع ذلك إذا كنت من عشاق هذه اللعبة وأحد لاعبيها القدماء يمكنك الآن استرجاع ذكريات الماضي بلعبها مباشرة في متصفح الويب الخاص بك بشكل مجاني تمامًا.