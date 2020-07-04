كل ما تريد معرفته عن خدمة جوجل كين الجديدة

أطلقت شركة جوجل العديد من الشبكات الاجتماعية التي لم تحظى بنجاح كبير، وأبرزها خدمة (جوجل بلس) Google Plus التي أطلقتها في عام 2011، وكانت تأمل أن تكون منافسًا قويًا لفيسبوك، ولكن بسبب انخفاض معدل الاستخدام، وخروقات البيانات التي حدثت قررت الشركة أخيرًا إغلاقها في عام 2019.

ولكن جوجل قررت العودة للمنافسة في الشبكات الاجتماعية هذا العام مروة أخرى، حيث أطلقت خلال شهر يونيو الماضي خدمة جديدة تُسمى (جوجل كين) Google Keen التي تشبه إلى حد كبير موقع (بينترست) Pinterest.



إليك كل ما تريد معرفته عن (جوجل كين) المنافس الجديد لموقع Pinterest:

كُشف عن عن الخدمة لأول مرة في منشور على موقع Medium كتبه أحد الأعضاء القائمين على تطويرها، حيث ذكر أن فكرة الخدمة جاءت بالأساس لإتاحة الفرصة للمستخدم بمتابعة المحتوى الذي يهمهم، حيث تعمل الخدمة على إيجاد المعلومات والروابط المتعلق بهذا الموضوع وتشاركه مع المستخدم بشكل آلي.



تستخدم خدمة (جوجل كين) تقنية التعلم الآلي لتقديم اقتراحات لروابط ومحتوى جديد على أساس منتظم، وقد طور الخدمة باحثين في حاضنة الأعمال التابعة لجوجل (Area 120) بالتعاون مع قسم (PAIR) التابع أيضًا للشركة، والمخصص لتطوير أنظمة التعلم الآلي التي تركز على الإنسان.

هل خدمة جوجل كين مجانية؟

الخدمة مجانية للاستخدام، ولا يتطلب منك سوى حساب جوجل للتسجيل، حيث يمكنك الوصول إليها عبر الويب عبر عنوان: Staykeen.com، بالإضافة لتوفرها كتطبيق لهواتف أندرويد في جوجل بلاي.

كيف تعمل خدمة جوجل كين؟

بمجرد الاشتراك باستخدام حساب جوجل الخاص بك، كل ما عليك فعله هو كتابة عنوان الموضوع الذي تبحث عن محتوى له في مربع البحث والضغط على (التالي) Next في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

سترى بعد ذلك سلسلة من روابط الويب المتعلقة بعبارة البحث التي كتبتها، هنا يمكنك الضغط على أي رابط ينال اهتمامك، ثم الضغط على خيار (إنشاء) Create في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

ستقوم خدمة (جوجل كين) بإنشاء صفحة لهذا الموضوع، اضغط عليها حيث ستنتقل إلى صفحتك الرئيسية.

هنا سترى ثلاث علامات تبويب رئيسية في صفحة (جوجل كين) الخاصة بك، وهي:

Explore: حيث يمكنك رؤية المقالات التي تظهر عن الموضوع الذي اخترته عبر بحث جوجل، وتحتوي الخدمة أيضًا على مجموعات تستخدم محرك بحث جوجل، وتقنية التعلم الآلي لمساعدتك على اكتشاف المزيد من المحتوى المتعلق بما تبحث عنه.



Gems : تضم جميع عناوين البحث التي ظهرت في علامة التبويب (Explore)، حيث يمكنك الضغط على الرمز المجاور لعبارة البحث لحفظ المقالات التي تريد الوصول إليها في صفحتك.

Searches: تتيح لك إضافة المزيد من مواضيع البحث في صفحة (جوجل كين) الخاصة بك.

كما يمكنك إضافة صور أو روابط أو حتى نصوص جديدة يدويًا في صفحة (جوجل كين) الخاصة بك عبر الضغط على زر (إضافة) Add في أعلى الشاشة، بالإضافة لزر (تعديل) Edit، والذي يسمح لك بتخصيص الصفحة الخاصة وجعلها خاصة أو عامة، وإضافة المزيد من المتعاونين إلى صفحتك.

أخيرًا، يمكنك استخدام زر (المشاركة) Share، لإرسال رابط من صفحة (جوجل كين) الخاصة بك لأي شخص، أو دعوة شخص للوصول إلى الصفحة والإضافة إليها.

هل ستستمر جوجل في تطوير الخدمة؟

حتى الآن، الإصدار المتاح من الخدمة هو عبارة عن إصدار تجريبي قيد التطوير، حيث لم تقدم جوجل أي تفاصيل عن الإصدار النهائي، ومن ثم سيكون من الصعب التكهن بمستقبل الخدمة حاليًا.