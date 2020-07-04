صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة VeePN لحماية بياناتك مع خصم 95%

- اشترك مدى الحياة في خدمة (VeePN) لحماية بياناتك VPN by VeePN: Lifetime Subscription.
- تعمل (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN على إخفاء عنوان IP عن طريق توجيه بياناتك عبر خوادم بعيدة، مما يتيح لك تصفح الويب دون قيود، بالإضافة إلى دعم العديد من ميزات الأمان، وبروتوكولات التشفير لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء تصفح الويب.
- تتميز خدمة (VeePN) بامتلاكها لشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها 2500 خادم موزعة بدقة في أكثر من 48 دولة في جميع أنحاء العالم، لتوفير سرعة اتصال مثالية.
- كما يمكنك استخدامها لتأمين جميع أجهزتك، حيث تدعم جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أوإس، وآي أوإس، وأندرويد، وأجهزة التلفاز الذكية Smart TV، وحتى جهاز التوجيه نفسه.
- يوفر لك الاشتراك في هذه الخطة إمكانية حماية ما يصل إلى 10 أجهزة في الوقت نفسه، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك.
- لا تحتفظ خدمة (VeePN) بأي سجلات لأنشطتك، ولا توجد حدود على النطاق الترددي أو التبديل أو السرعة، مما يوفر لك اتصالات سريعة وموثوقة.
- تستخدم الخدمة تشفير AES-256 في جميع خوادمها، وتدعم بروتوكولات VPN المتطورة، مثل: OpenVPN، و IKEv2، و Smart UDP، وبرتوكول (Smart VeePN) الذى يساعد على تجاوز أي قيود جغرافية وإخفاء بياناتك بالكامل.
- تتيح لك خوادم (P2P) المحسّنة تنزيل مقاطع الفيديو العالية الدقة أو بثها بسهولة، دون تخزين مؤقت مع إخفاء الهوية بالكامل.
- تدعم الخدمة ميزة ( منع تسريب DNS) للحد من أي احتمال لسرقة البيانات أو الهوية، وكذلك التبديل السلس للخادم دون أي تأثير على جودة الاتصال.
- هناك ميزة أخرى تقدمها خدمة (VeePN)، وهي: (Kill switch) التي تقطع جميع الاتصالات بجهازك أثناء الاتصال المتقطع للحافظ على أمانك في جميع الأوقات، حيث إن انقطاع اتصالك ليس مزعجًا فحسب ولكنه خطير أيضًا، لأنه يؤدي إلى فقدان الاتصال بخدمة VPN التي تستخدمها، وهنا تُترك بياناتك بدون حماية.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- يمكنك استخدامها في 10 أجهزة مختلفة في وقت واحد.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
659 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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