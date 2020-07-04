صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة VeePN لحماية بياناتك مع خصم 95%

هناك ميزة أخرى تقدمها خدمة (VeePN)، وهي: (Kill switch) التي تقطع جميع الاتصالات بجهازك أثناء الاتصال المتقطع للحافظ على أمانك في جميع الأوقات، حيث إن انقطاع اتصالك ليس مزعجًا فحسب ولكنه خطير أيضًا، لأنه يؤدي إلى فقدان الاتصال بخدمة VPN التي تستخدمها، وهنا تُترك بياناتك بدون حماية.