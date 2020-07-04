صفقة اليوم.. احترف تطوير الألعاب وتصميم الرسوم المتحركة مع خصم 97%

وتضم دورة أخرى حول استخدام برنامج (Zbrush) لإنشاء شخصيات ثلاثية الأبعاد، حيث ستتعلم كيفية استخدام أدوات Zbrush في نحت الشخصيات، كما ستتعرف على سير العمل الاحترافي لنحت شخصية ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في الألعاب والأفلام، مما يساعدك على تطوير الألعاب الثلاثية الأبعاد.