صفقة اليوم.. احترف تطوير الألعاب وتصميم الرسوم المتحركة مع خصم 97%

- حزمة تطوير الألعاب وتصميم الرسوم المتحركة The Hardcore Game Development & Animation Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 213.
- المدة: 24 ساعة.
- تشير التقارير إلى أن متوسط راتب مطور الألعاب المبتدئ يصل إلى 57 ألف دولار سنويًا، بينما يصل متوسط راتب المطور المحترف إلى أكثر من 132 ألف دولار، لذلك إذا كنت تريد احتراف المهارات اللازمة لدخول هذا المسار الوظيفي يمكنك الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم ألعاب الفيديو ابتداءً من تعلم المهارات الأساسية التي تشمل أساسيات فوتوشوب للرسم، ومبادئ التصميم، ومرورًا بتعلم إنشاء الرسوم المتحركة، وحتى كيفية تطوير الألعاب الثلاثية الأبعاد.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج (Autodesk Maya) لإنشاء الرسوم المتحركة الخاصة باللعبة، وكيفية استخدام محرك (Unreal) لتحريك شخصيات اللعبة، بالإضافة إلى تعلم كيفية إنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX).
- وتضم دورة أخرى حول استخدام برنامج (Zbrush) لإنشاء شخصيات ثلاثية الأبعاد، حيث ستتعلم كيفية استخدام أدوات Zbrush في نحت الشخصيات، كما ستتعرف على سير العمل الاحترافي لنحت شخصية ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في الألعاب والأفلام، مما يساعدك على تطوير الألعاب الثلاثية الأبعاد.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام تطبيق (Forger) لتعلم النحت الرقمي على جهاز (آيباد) iPad وباستخدام (قلم آبل الإلكتروني) Apple Pencil.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1200 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Maya & Unreal 3D Character Kpop Dance Animation Fundamentals
- Game Design Concept Art Intro: Digital Environment Drawing
- Character Modeling & Sculpting in Zbrush
- iOS iPad Game Development 3D Character Sculpting & Modeling
- Maya & Unreal: 3D Character Animation Jump Flip Fundamentals
- Stylized Game Art: Character Sculpting for Video Games