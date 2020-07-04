شاومي تحصل على ترخيص لشاحن باستطاعة 120 واطًا

كشف تقرير نُشر في شهر حزيران/ يونيو المنصرم بأن شركة شاومي الصينية تعمل على إنتاج شاحن للأجهزة المحمولة باستطاعة هائلة تبلغ 120 واطًا.

وقد نُشر في التقرير السابق مقطع فيديو يُظهر الشاحن الذي سيدعم هذه الاستطاعة، والآن تأكد أن الشاحن قادم أبكر مما هو متوقع، إذ حصلت الشركة الصينية على ترخيص للشاحن من وكالة 3C في الصين، ولم يكشف الترخيص الذي حصلت عليه الشركة عن أي شيء أكثر من كونه سيحمل رقم الطراز MDY-12-ED، وسيأتي بجهد 20 فولطًا وتيار 6 أمبير.

هذا، ولا يزال أول جهاز من شاومي يدعم هذه الاستطاعة في الشحن غير معروف، ولكن يُتوقع أن يكون أحد هواتفها الذكية الرائدة، مثل: (مي ميكس) Mi Mix.

يُشار إلى أن شركة (فيفو) Vivo كانت سباقة في الوصول إلى هذه الاستطاعة في الشحن، إذ أعلنت قبل أكثر من عام عن تقنية جديدة للشحن السريع باستطاعة 120 واطًا، وهي إحدى أسرع التقنيات في الحرب الدائرة بين الشركات الصينية؛ التي تتنافس في تقديم أسرع تقنية للشحن.

وأعلنت فيفو – الشركة الثورية التي كانت خلال السنوات الماضية سباقة إلى معظم التقنيات الجديدة في الهواتف الذكية – عن تقنيتها الجديدة Super FlashCharge 120W، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها التقنية.

وقالت الشركة وقتئذ: إن التقنية قادرة على شحن بطارية باستطاعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة خلال 13 دقيقة فقط. ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo، وفيه يظهر هاتف يُشحن بالتقنية الجديدة، وقد ارتفعت طاقة البطارية من 10% إلى 14% خلال 16 ثانيةً فقط.

يُشار إلى أن شركة شاومي كانت قد أعلنت في شهر آذار/ مارس 2019 عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 100 واط، وهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة في 17 دقيقة.