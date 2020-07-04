جوجل تختبر دعم بنية 64-بت لمتصفح كروم لتحسين الأداء

أطلقت شركة جوجل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أول إصدار من نظام التشغيل أندرويد يدعم بُنية (64-بت)، وقد كان أندرويد 5 لوليبوب. ومنذئذ بدأ الشركات بإطلاق المزيد والمزيد من الهواتف التي تحتوي معالجات تدعم هذه البنية، واليوم، تُعد جميع الأجهزة تقريبًا قادرة افتراضيًا على تشغيل برامج (64-بت).

ولم يدعم متصفح كروم من جوجل هذه البنية بعد، إذ لا يزال يعمل ببنية (32-بت) التي تتسبب في بعض المشكلات في الأمان والأداء. ولكن يبدو أن هذا سيتغير مع الإصدار 85 من المتصفح، إذ ستحصل الهواتف العاملة بنظام أندرويد 10 وما بعده تلقائيًا على الإصدار الجديد من كروم الذي يدعم بنية (64-بت).

وأشار موقع (أندرويد بوليس) AndroidPolice إلى أن النسخ المستقرة والتجريبية من الإصدارين 84 و83 من متصفح كروم في أندرويد لا تزال تعمل ببنية (32-بت)، ولكن نسختي Chrome Dev، و Chrome Canary من الإصدار 85 و86 أصبحتا تدعمان بنية (64-بت). وقد أكدت جوجل ذلك في موقعها Chromium Bugs Tracker.

وبالمقارنة بين عدد من معايير مؤشر Octane 2.0، حصل الإصدار (64-بت) على نتائج أفضل من الإصدار (32-بت). وأشار موقع (أندرويد بوليس) إلى أنه من الممكن أن تكون هناك تحسينات أخرى تجعل (كروم 85) أسرع من (كروم 83)، إذ إنه ليس بالضرورة أن يكون الفضل في كل ذلك للبنية الجديدة.

وأشار الموقع أيضًا إلى أن بعض المستخدمين ذكروا أن الإصدار التجريبي من (كروم 84) أيضًا يعمل ببنية (64-بت)، كما أشار إلى أن جوجل قد تكون الآن تُجري اختبارًا للبنية الجديدة على هواتف مختارة صَنعَ أغلبها شركتا سامسونج وون بلس، بالإضافة إلى هاتفها (بكسل 4 إكس إل).

وبالنظر إلى أن نسبة لا تتجاوز 8% من إجمالي هواتف أندرويد تعمل بالإصدار 10، حسب الأرقام التي أُعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لذا فإن تأثير دعم بنية (64-بت) لن يكون كما ينبغي. لذا يؤمل أن تُوسع جوجل دعم البنية للإصدارات الأقدم من أندرويد، وذلك إذا التزمت هي بقوانين متجر بلاي Play Store التي تنص على أنه يجب على جميع التطبيقاتِ التحديثُ إلى بنية (64-بت) على الأجهزة المدعومة بحلول 1 آب/ أغسطس 2021. ومن المقرر إطلاق (كروم 85) في شهر آب/ أغسطس المقبل.

يُشار إلى أن نظام iOS من شركة آبل أنهى دعم التطبيقات المُطوَّرة ببنية (32-بت) منذ عام 2017. هذا، ويمكن تنزيل نسختي Chrome Dev و Chrome Canary من متصفح كروم من متجر بلاي أو من هنا للأول، وهنا للآخَر.