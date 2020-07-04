تقرير: كورونا يرفع إيرادات التطبيقات إلى 50 مليار دولار

ارتفع إنفاق المستهلكين على تطبيقات الهاتف المحمول وعمليات تثبيت التطبيقات بدرجة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة (كوفيد-19) COVID-19، وذلك بحسب بيانات جديدة من شركة (سنسور تاور) Sensor Tower.

وفي النصف الأول من العام الحالي، أنفق المستهلكون 50.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم عبر متجري (آب ستور) App Store من آبل و(جوجل بلاي) Google Play – وهو رقم ارتفع بنسبة 23.4% عن النصف الأول من عام 2019. وفي السابق، نمت الإيرادات بنسبة 20% بين النصف الأول من 2018 و 2019. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عمليات تثبيت التطبيقات لأول مرة بنسبة 26.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 71.5 مليار عملية تنزيل.

وشكل متجر التطبيقات من آبل 18.3 مليارًا من تلك التنزيلات، بزيادة 22.8% على أساس سنوي، في حين أن (جوجل بلاي) حقق 53.2 مليار تثبيت تطبيق جديد، وذلك بزيادة 27.3%. ومع ذلك، شهد متجر (جوجل بلاي) عددًا أكبر من عمليات تثبيت التطبيقات، إلا أن متجر (آب ستور) استمر في التفوق على منافسه فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين.

وخلال النصف الأول من العام، حقق (آب ستور) 32.8 مليار دولار من عمليات الشراء داخل التطبيقات، والاشتراكات، والتطبيقات والألعاب المتميزة، وذلك حسب تقديرات (سنسور تاور). وارتفع هذا الرقم بنسبة 24.7% على أساس سنوي من 26.3 مليار دولار أُنفقت خلال النصف الأول من عام 2019. وهو أيضًا ما يقرب من ضعف إجمالي الإيرادات المقدرة على (جوجل بلاي)، التي كانت 17.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.

وكان يوتيوب ثاني أعلى التطبيقات ربحًا خلال النصف الأول من عام 2020، إذ حقق ما يقدر بنحو 431 مليون دولار على مستوى العالم، ثم تبعه تطبيق (تيك توك) TikTok بمبلغ 421 مليون دولار. وفي المركزين الرابع والخامس، جاء تطبيقا (تينسنت فيديو) Tencent Video و(نتفليكس)، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، كان المستهلكون العالقون في منازلهم أثناء الوباء يُنزِّلون التطبيقات والألعاب بأعداد أكبر. فخلال النصف الأول من العام، ثبّت المستهلكون 71.5 مليار تطبيق لأول مرة، وذلك بزيادة 26.1% عن النصف الأول من عام 2019.

وكان (تيك توك) هو التطبيق الأكثر تنزيلًا في النصف الأول من العام، إذ بلغ عدد التنزيلات 626 مليون، ولكن يُعتقد أن الوضع لن يستمر كما هو خلال النصف الثاني من 2020، وذلك بالنظر إلى التغييرات الأخيرة في الهند حيث حظرت الحكومة الآن 59 تطبيقًا صينيًا، ومنها: (تيك توك).

وجاء تطبيقا واتساب و(زوم) Zoom في المركز الثاني والثالث، على التوالي – وهذا الأخير يشير إلى التحول السريع إلى العمل والدراسة من المنزل واضطرار المستهلكين إلى استخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو. وبالإضافة إلى واتساب، حجزت فيسبوك المراكز الرابع، والخامس، والسادس مع تطبيقها الرئيسي، وإنستاجرام، ومسنجر. ثم جاء تطبيقا سناب شات، و Likee في المركزين السابع، والثامن. وكان المركزان التاسع، والعاشر لتطبيقي نتفليكس، ويوتيوب.

ووجدت (سنسور تاور) أن الألعاب المحمولة شهدت أيضًا زيادة خلال الوباء، إذ ارتفع إنفاق الألعاب بنسبة 21.2% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقدر بـ 36.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام. ونما الإنفاق على (آب ستور) بنسبة 22.7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 22.2 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق على ألعاب (جوجل بلاي) بنسبة 19% ليصل إلى 14.4 مليار دولار.