بعد تيك توك .. لينكدإن تنسخ حافظة iOS في الخلفية

تخطط (لينكدإن) LinkedIn، الشبكة الاجتماعية المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت، لإيقاف تطبيقها من نسخ محتويات حافظة جهاز (iOS) بشكل متكرر.

وبالنظر إلى أن (iOS) يحتوي على الحافظة العالمية، فإن بإمكان تطبيق الشبكة الاجتماعية المهنية قراءة ما يتم نسخه على الأجهزة الأخرى المسجلة عبر حساب (iCloud) موحد.

ويأتي ذلك بعد أن سلط أحد المستخدمين الضوء على الممارسة التي تبدو وكأنها اعتداء على الخصوصية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المستخدم: إن تطبيق لينكدإن على حاسب آيباد ينسخ محتويات من مصادر أخرى، مثل تطبيق الملاحظات، فيما وصفت لينكدإن السلوك بأنه خطأ، وليس سلوكًا مقصودًا.

وتم اكتشاف السلوك بفضل ميزة الخصوصية الجديدة في (iOS 14)، الذي يتوفر حاليًا عبر إصدار تجريبي محدود للمطورين والمقرر إصداره رسميًا في الخريف.

ويقوم نظام التشغيل الآن بإعلام المستخدمين عندما يقوم أحد التطبيقات بنسخ شيء ما من تطبيق آخر أو من حافظة الجهاز.

وتعرض ميزة الخصوصية الجديدة نافذة منبثقة تتيح للمستخدمين معرفة وقت قراءة التطبيق لمحتوى من الحافظة.

وسمحت هذه الميزة للأشخاص باكتشاف السلوك المشكوك فيه من التطبيقات التي يبدو أنها تنسخ محتويات الحافظة مع كل ضغطة مفتاح.

وقال (إران بيرغر) Erran Berger، نائب رئيس لينكدإن لهندسة المنتجات الاستهلاكية: إن التطبيق ينسخ محتويات الحافظة من أجل إجراء فحص المساواة بين ما يكتبه المستخدم وما هو موجود في الحافظة.

ولم يذكر المسؤول في الشبكة الاجتماعية المهنية سبب ضرورة هذا الفحص، لكنه قال: “نحن لا نخزن أو ننقل محتويات الحافظة”.

وتعرض تطبيق (تيك توك) TikTok الصيني لموقف مماثل في الأسبوع الماضي، حيث ينسخ التطبيق محتويات الحافظة أثناء كتابة المستخدم على فترات زمنية قصيرة منتظمة، مما أدى إلى القلق من أنه كان يتجسس على بيانات من تطبيقات أخرى.

وقال (TikTok): إن السلوك كان جزءًا من ميزة للكشف عن الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي وإنه لم يسرق أبدًا محتوى الحافظة، لكنه وعد بإزالة هذا السلوك على أي حال، لتهدئة المستخدمين.

ومع طرح (iOS 14) على نطاق أوسع لاحقًا – من المتوقع إصدار تجريبي عام في الأسابيع القادمة – فمن المحتمل ظهور المزيد من التطبيقات ذات السلوك المشكوك فيه.

Here is LinkedIn copying and pasting from my notes app “Bear” pic.twitter.com/CsjocmjUm4

— Don 𝘧𝘳𝘰𝘮 urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020