OnePlus تعلن رسميًا عن 3 أجهزة تلفاز بسعر يبدأ من 174 دولارًا فقط

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الخميس رسميًا عن أجهزة التلفاز الثلاثة الجديدة التي تأتي بعد نحو عام من إطلاق الشركة الصينية أول جهاز تلفاز ذكي لها في السوق.

وأُطلقت أجهزة التلفاز الذكية الجديدة التي تنتمي إلى سلسلتي (يو) U، و(واي) Y في السوق الهندي، وهي تُضاف إلى سلسلة (كيو) Q التي تنتمي إلى الفئة العليا وقد أُطلقت في العام الماضي.

ويقدم جهاز التلفاز الأول (ون بلس 55يو1) OnePlus 55U1 شاشة من نوع LCD بقياس 55 بوصة وبدقة 4K مع تغطية لنظام الألوان DCI-P3 بنسبة 93%، إلى جانب دعم تقنيتي الصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision، و(إتش دي آر 10بلس) +HDR10. ويأتي جهاز التلفاز مع نظام صوتي باستطاعة 30 واط وأربعة مكبرات صوت، ودعم تقنية الصوت (دولبي أتموس) Dolby Atmos.

وبرمجيًا، يعمل (ون بلس 55يو1) بنظام التشغيل (أندرويد تي في 9) Android TV 9 مع العديد من تطبيقات الوسائط المتعددة، مثل: (نتفليكس) Netflix، و(أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video، ويوتيوب، وغيرها. ويأتي الجهاز مع جهاز البث (كروم كاست) Chromecast مدمجًا مع دعم معياري البث Miracast و DLNA. كما يدعم جهاز التلفاز المساعد الرقمي من جوجل Google Assistant، و(أليكسا) Alexa من أمازون.

ويمتاز تصميم جهاز التلفاز الجديد من ون بلس بأن الشاشة تغطي نحو 95% من الواجهة مع سماكة 6.9 ملم فقط في أنحف نقطة لها، ما يجعله أنحف من هواتف الشركة الذكية.

أما جهازا التلفاز الآخران (ون بلس 43واي1) OnePlus 43Y1، و(ون بلس 32واي1) OnePlus 32Y1، فهما يقدمان شاشتين بقياس 43 بوصة، و32 بوصة على التوالي. وتأتي الشاشتان من نوع LCD بدقة 1920×1080 بكسل للأولى، وبدقة 1366×768 بكسل للأخرى. ويأتي النظام الصوتي الخاص بهما باستطاعة 20 واط مع تقنية الصوت (دولبي أوديو) Dolby Audio، ونظام (أندرويد تي في 9)، وتطبيقات الوسائط المتعددة، وجهاز البث (كروم كاست) مدمجًا.

وتدعم أجهزة التلفاز الثلاثة تطبيق (ون بلس كونكت) OnePlus Connect، الذي يمكن استخدامه مع العديد من الأجهزة في الوقت ذاته. كما تدعم الأجهزة وضعًا جديدًا لحفظ البيانات يسمح للمستخدمين بتقليل استهلاك البيانات وتحذيرهم عند تجاوز حد معين. وهناك أيضًا وضع للأطفال Kids Mode يسمح لأولياء الأمور بوضع ضوابط على ما يمكن للأطفال الوصول إليه وتحديد وقت المشاهدة.

هذا، وسيتوفر جهاز (ون بلس 55يو1) في الهند بسعر يعادل 668 دولارًا أمريكيًا، وبسعر يعادل 307 دولارات أمريكية لجهاز (ون بلس 43واي1)، وبسعر يعادل 174 دولارًا أمريكيًا لجهاز (ون بلس 32واي1). وسيبدأ توفرها في السوق اعتبارًا من 5 تموز/ يوليو الجاري عبر أمازون، ومتاجر ون بلس.