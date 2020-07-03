iOS 14 يكشف القائمة الكاملة للتطبيقات التي تتجسس على هاتفك

كشفت ميزة الخصوصية الجديدة في نظام iOS 14 عن عدد من التطبيقات الشائعة التي أثارت مخاوف بشأن خصوصية الحافظة، لاحظ المستخدمون على تويتر ويوتيوب أن iOS 14 سيخبرك عندما يصل تطبيق مفتوح إلى حافظة هاتفك، وتبين أن عددًا مذهلاً من التطبيقات يقرأ الحافظة في كل مرة يتم فتح التطبيق فيها.

جمعنا قائمة بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الحافظة عند فتحها، وأبرز هذه التطبيقات هو تطبيق تيك توك، الذي لاحظه مستخدم تويتر (Jeremy Burge) وهو يقرأ الحافظة بعد القيام ببضع ضغطات على المفاتيح داخل التطبيق.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

كما وجد الباحثون أن التطبيقات التالية كانت تقرأ بيانات الحافظة للمستخدمين في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق دون سبب واضح للقيام بذلك:

تطبيقات الأخبار:

ABC News

Al Jazeera English

CBC News

CBS News:H443NM7F8H.CBSNews

CNBC

Fox News

News Break

New York Times

NPR

ntv Nachrichten

Reuters

Reuters Russia Today

Stern Nachrichten

The Economist

The Huffington Post

The Wall Street Journal

Vice News

الألعاب:

8 Ball Pool

AMAZE

Bejeweled

Block Puzzle

Classic Bejeweled

Classic Bejeweled HD

FlipTheGun

Fruit Ninja

Golfmasters

Letter Soup

Love Nikki

My Emma

Plants vs. Zombies™ Heroes

Pooking – Billiards City

PUBG Mobile

Tomb of the Mask

Tomb of the Mask: Color

Total Party Kill

Watermarbling

وسائل التواصل الاجتماعي:

TikTok

ToTalk

Tok

Truecaller

Viber

Weibo

Zoosk

بعد وقت قصير من نشر التقارير التي كشف فيها نظام iOS 14 التطبيقات التي تجسس على هاتفك، وعد 10 في المئة من الشركات بإيقاف هذا السلوك، كما وعد تيك توك أيضًا بالتوقف عن الانخراط في هذه الممارسات مرة أخرى. إليك القائمة الكاملة للتطبيقات التي قيدت هذه الممارسة اعتبارًا من 30 يونيو:

تطبيقات الأخبار:

ABC News

Al Jazeera English

CBC News

CBS News

Nachrichten

الألعاب:

8 Ball Pool

AMAZE

Classic Bejeweled

Classic Bejeweled HD

Letter Soup

PUBG Mobile

Tomb of the Mask

Tomb of the Mask: Color

وسائل التواصل الاجتماعي:

TikTok

Truecaller

Viber

نأمل أن تعمل الميزة الجديدة في iOS 14 على جعل مطوري التطبيقات أكثر شفافية حول سبب دخولهم إلى الحافظة وما يفعلونه بهذه المعلومات، لكن في الوقت الحالي، أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون حريصًا على عدم نسخ المعلومات الحساسة إلى الحافظة.