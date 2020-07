iOS 14 يكشف القائمة الكاملة للتطبيقات التي تتجسس على هاتفك

كشفت ميزة الخصوصية الجديدة في نظام iOS 14 عن عدد من التطبيقات الشائعة التي أثارت مخاوف بشأن خصوصية الحافظة، لاحظ المستخدمون على تويتر ويوتيوب أن iOS 14 سيخبرك عندما يصل تطبيق مفتوح إلى حافظة هاتفك، وتبين أن عددًا مذهلاً من التطبيقات يقرأ الحافظة في كل مرة يتم فتح التطبيق فيها.

جمعنا قائمة بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الحافظة عند فتحها، وأبرز هذه التطبيقات هو تطبيق تيك توك، الذي لاحظه مستخدم تويتر (Jeremy Burge) وهو يقرأ الحافظة بعد القيام ببضع ضغطات على المفاتيح داخل التطبيق.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020