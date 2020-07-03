iOS 14 يكشف القائمة الكاملة للتطبيقات التي تتجسس على هاتفك

كشفت ميزة الخصوصية الجديدة في نظام iOS 14 عن عدد من التطبيقات الشائعة التي أثارت مخاوف بشأن خصوصية الحافظة، لاحظ المستخدمون على تويتر ويوتيوب أن iOS 14 سيخبرك عندما يصل تطبيق مفتوح إلى حافظة هاتفك، وتبين أن عددًا مذهلاً من التطبيقات يقرأ الحافظة في كل مرة يتم فتح التطبيق فيها.
جمعنا قائمة بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الحافظة عند فتحها، وأبرز هذه التطبيقات هو تطبيق تيك توك، الذي لاحظه مستخدم تويتر (Jeremy Burge) وهو يقرأ الحافظة بعد القيام ببضع ضغطات على المفاتيح داخل التطبيق.
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ
— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020
كما وجد الباحثون أن التطبيقات التالية كانت تقرأ بيانات الحافظة للمستخدمين في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق دون سبب واضح للقيام بذلك:
تطبيقات الأخبار:
- ABC News
- Al Jazeera English
- CBC News
- CBS News:H443NM7F8H.CBSNews
- CNBC
- Fox News
- News Break
- New York Times
- NPR
- ntv Nachrichten
- Reuters
- Reuters Russia Today
- Stern Nachrichten
- The Economist
- The Huffington Post
- The Wall Street Journal
- Vice News
الألعاب:
- 8 Ball Pool
- AMAZE
- Bejeweled
- Block Puzzle
- Classic Bejeweled
- Classic Bejeweled HD
- FlipTheGun
- Fruit Ninja
- Golfmasters
- Letter Soup
- Love Nikki
- My Emma
- Plants vs. Zombies™ Heroes
- Pooking – Billiards City
- PUBG Mobile
- Tomb of the Mask
- Tomb of the Mask: Color
- Total Party Kill
- Watermarbling
وسائل التواصل الاجتماعي:
- TikTok
- ToTalk
- Tok
- Truecaller
- Viber
- Zoosk
بعد وقت قصير من نشر التقارير التي كشف فيها نظام iOS 14 التطبيقات التي تجسس على هاتفك، وعد 10 في المئة من الشركات بإيقاف هذا السلوك، كما وعد تيك توك أيضًا بالتوقف عن الانخراط في هذه الممارسات مرة أخرى. إليك القائمة الكاملة للتطبيقات التي قيدت هذه الممارسة اعتبارًا من 30 يونيو:
تطبيقات الأخبار:
- ABC News
- Al Jazeera English
- CBC News
- CBS News
- Nachrichten
الألعاب:
- 8 Ball Pool
- AMAZE
- Classic Bejeweled
- Classic Bejeweled HD
- Letter Soup
- PUBG Mobile
- Tomb of the Mask
- Tomb of the Mask: Color
وسائل التواصل الاجتماعي:
- TikTok
- Truecaller
- Viber
نأمل أن تعمل الميزة الجديدة في iOS 14 على جعل مطوري التطبيقات أكثر شفافية حول سبب دخولهم إلى الحافظة وما يفعلونه بهذه المعلومات، لكن في الوقت الحالي، أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون حريصًا على عدم نسخ المعلومات الحساسة إلى الحافظة.