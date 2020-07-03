10 ديناصورات من جوجل يمكنك عرضها بأبعاد ثلاثية

تمنحك شركة جوجل اليوم القدرة على إنشاء عرض للحيوانات الثلاثية الأبعاد في المنزل باستخدام تقنية (3D)، حيث بات بإمكانك عرض ديناصورات (Jurassic World) في المنزل.

الحصول على ديناصورات من جوجل أمر بسيط جدًا، فقط ابحث عن الديناصورات على محرك بحث جوجل باستخدام هاتفك الذكي، وانقر على (عرض ثلاثي الأبعاد) لتدويره أو تكبيره ومشاهدته عن قرب، كما يمكنك بعد ذلك إحضار الديناصورات إلى مساحتك باستخدام (AR) وتعديل حجمها ليتناسب مع الأشياء من حولك، على أجهزة أندرويد، يمكنك رفع مستوى الصوت للاستماع إلى صخب كل ديناصور من الديناصورات الموجودة.

في ما يلي 10 ديناصورات يمكنك عرضها بأبعاد ثلاثية:

Tyrannosaurus Rex

Velociraptor

Triceratops

Spinosaurus

Stegosaurus

Brachiosaurus

Ankylosaurus

Dilophosaurus

Pteranodon

Parasaurolophus

كما هو الحال مع حيوانات الواقع المعزز (AR)، هذا ليس علمًا مثاليًا، وهناك المزيد من المزايا التي يمكن استخدامها في هاتف أندرويد مقارنة بهاتف آيفون.