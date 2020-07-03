هواوي تظفر بصفقة مع خدمة Bolt المنافسة لأوبر

تمكنت شركة هواوي من إبرام صفقة مع خدمة النقل عند الطلب (بولت) Bolt بما يسمح لها بتوفير تطبيق الأخيرة عبر متجر التطبيقات التابع للشركة الصينية، وذلك في ظل حرمان الشركة من إتاحة تطبيق خدمة (أوبر) Uber الأكثر انتشارًا عبر متجرها بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة منذ أكثر من عام.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد أدرجت هواوي في شهر أيار/ مايو 2019 إلى قائمتها التجارية السوداء الأمر الذي بموجبه تُمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، وبذلك حُرمت الشركة من خدمات جوجل وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التطبيقات الأمريكية الأخرى، ومنها: أوبر.

وستظهر خدمة (بولت) – التي يُطلق عليها البعض “أوبر الأوروبية” – هذا الأسبوع على متجر التطبيقات التابع للشركة (آب جاليري) AppGallery، وستوفر أيضًا خدمة لتوصيل الطعام، تمامًا مثل (أوبر إيتس) Uber Eats.

ويشبه أسلوب عمل (بولت) إلى حد كبير شركة (أوبر)، حتى أن تطبيقها لا يختلف كثيرًا عن تطبيق (أوبر)، إذ يمكن للمستخدمين الاتصال بالسائق والحصول على أسعار تنافسية، وكل ما يحتاجه المستخدم لفعل ذلك هو الاشتراك بالخدمة وربطها بحساب بنكي.

وتمتاز (بولت) الناشئة بأنها تنشط في الدول التي تتمتع فيها هواوي أصلًا بمبيعات قوية، ومن ذلك: الكثير من المدن الكبيرة في وسط أوروبا وشرقها، والسويد، وروسيا، وبعض دول رابطة الدول المستقلة، وعدد قليل من الدول الأفريقية، وجميع المدن المكسيكية الرئيسية.

وفقًا لصحيفة (فايننشال تايمز) Financial Times، تعد (بولت) ثالث أسرع الشركات التقنية نموًا في أوروبا، وقد جمعت 109 ملايين دولار لتوسيع أعمالها في توصيل الأغذية.

ويُعتقد أن توفرها عبر متجر AppGallery مهم للمستخدمين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام في أوقات الوباء العالمي، كما سيسمح لمالكي هواتف الشركة بأن يصبحوا سائقين لكسب المال لأن معظم الاقتصادات تكافح بسبب تأثير الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.