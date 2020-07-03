موتورولا تعلن رسميًا عن One Fusion بسعر اقتصادي

أعلنت شركة (موتورولا) Motorola يوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (موتورولا ون فيوجن) Motorola One Fuison، الذي يأتي بعد هاتفها (موتورولا ون فيوجن بلس) +Motorola One Fusion الذي أُعلن عنه الشهر المنصرم.

ومن الاسم يبدو أن الهاتف الجديد هو نسخة مخففة من هاتف (ون فيوجن بلس)، وذلك بغية تقديمه بسعر أقل.

ويقدم (ون فيوجن) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي الهاتف – الذي يزن 202 غ ويأتي بسماكة 9.4 ملم – معالجًا ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 710) Qualcomm Snapdragon 710 الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز مع معالج الرسومات (أدرينو 616) Adreno 616.

ويأتي (ون فيوجن) من موتورولا مع ظهر وإطار مصنوعين من البلاستيك، وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

وعلى عكس هاتف (ون فيوجن بلس) – الذي يمتاز بكاميرته الأمامية المنبثقة – تأتي كاميرا (ون فيوجن) ضمن قطع في الشاشة، وهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ودقة الثانية 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة.

أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.2، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.2.

ويأتي (ون فيوجن) مع حساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى بطارية بسعة مرتفعة نسبيًا وقدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم الشحن عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

هذا، ويتوفر الهاتف حاليًا باللونين الأخضر والأزرق وبسعر يعادل 250 دولارًا أمريكيًا في دول أمريكا اللاتينية. وتعتزم موتورولا طرحه في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الشهر المقبل.