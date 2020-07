مقاطعة فيسبوك مستمرة مع انضمام أكبر البنوك الكندية إليها

أكد كبار المُقرضين الكنديين اليوم الجمعة أنهم انضموا إلى المقاطعة الواسعة النطاق لشركة فيسبوك التي بدأتها جماعات الحقوق المدنية الأمريكية في مسعى منها للضغط على أكبر منصة في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية.

وأعلن حتى الآن أكثر من 400 علامة تجارية عن سحب الإعلانات من فيسبوك في إطار حملة (Stop Hate for Profit) التي بدأت بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في حجز الشرطة في مينيابوليس الأمريكية في 25 أيار/ مايو الماضي.

وقال المقرضون الكنديون، (رويال بنك أوف كندا) Royal Bank of Canda، و(بنك تورنتو-دومينيون) Toronto-Dominion Bank، و(بنك نوفا سكوشيا) Bank of Nova Scotia، و(بنك مونتريال) Bank of Montreal، و(البنك الوطني الكندي) National Bank of Canda، و(البنك الكندي الإمبراطوري للتجارة) Canadian Imperial Bank of Commerc: إنهم سيوقفون الإعلانات مؤقتًا على منصات فيسبوك خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

وقالت مجموعة (ديجاردان جروب) Desjardins Group – التي تُعد أكبر اتحاد للنقابات الائتمانية في كندا – عبر موقعها على الإنترنت يوم الخميس: إنها ستوقف الإعلانات على فيسبوك وإنستاجرام مؤقتًا للشهر الحالي “باستثناء أي حالات استثنائية نحتاج فيها إلى التواصل مع أعضائنا أو عملائنا”. وأشار معظم المقرضين إلى التزاماتهم بالإدماج والتنوع.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن الشركة منفتحة لإجراء مراجعة للحقوق المدنية، وقد حظرت 250 منظمة تدعو إلى تفوق العرق الأبيض من فيسبوك وإنستاجرام. وأضافت أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تمكنت من إيجاد ما يقرب من 90% من خطاب الكراهية الذي يُعالج قبل أن يبلغ عنه المستخدمون.

وقال (بنك مونتريال): إنه يواصل “حواره المستمر مع فيسبوك بشأن التغييرات التي يمكن أن تجريها على منصاتها للحد من انتشار خطاب الكراهية”. وقال (رويال بنك أوف كندا): إن إحدى الطرق لمساعدة العملاء والمجتمعات هي الوقوف ضد “المعلومات الخطأ وخطاب الكراهية، اللذين يجعلان العنصرية النظامية أكثر انتشارًا”.

يُشار إلى أنه من غير المرجح أن يكون للمقاطعة تأثير مالي كبير بالنسبة لفيسبوك، التي قالت في العام الماضي: إن أكبر 100 معلن يمثلون أقل من 20 في المئة من إجمالي إيرادات الإعلانات. وقد تسببت المقاطعة حتى الآن بخسارة فيسبوك لما يصل إلى 56 مليار دولار من قيمتها السوقية.