صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في AdGuard لحماية خصوصيتك الرقمية مع خصم 67%

اشترك مدى الحياة في (AdGuard) الخطة العائلية AdGuard Family Plan: Lifetime Subscription.

يُعتبر برنامج (AdGuard) هو أفضل طريقة للتخلص من الإعلانات المزعجة والتتبع عبر الإنترنت، وحماية الحاسوب الخاص بك من البرامج الضارة، مما يجعل تجربة تصفح الويب الخاصة بك أسرع وأكثر أمانًا.

يعتبر (AdGuard) برنامجًا فريدًا من نوعه لأنه يقدم لك جميع الميزات اللازمة للحصول على أفضل تجربة تصفح للويب، حيث يجمع بين أداة منع الإعلانات الأكثر تقدمًا في العالم، وأدوات لحماية خصوصيتك من برمجيات التتبع ومحللي نشاطك على الويب، بالإضافة إلى أداة للرقابة الأبوية لحماية أطفالك عبر الإنترنت.

يتعامل هذا البرنامج مع الإعلانات المزعجة، ويُخفي بياناتك عن المتتبعين، ويحمي أجهزتك من هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة، ويتيح لك حماية أطفالك عبر الإنترنت من خلال منعهم من الوصول إلى المحتوى غير اللائق.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس.

مدة الاشتراك:مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 9.

خيارات الوصول: سطح المكتب والهاتف الذكي.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 130 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.