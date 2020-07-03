صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Sticky Passwords لإدارة كلمات المرور مع خصم 93%

اشترك 3 سنوات في تطبيق (Sticky Passwords) لإدارة كلمات المرور Sticky Password Premium: 3-Yr Subscription – 5 Users.

(Sticky Passwords) هو تطبيق لإدارة كلمات المرور يمكنك استخدامه للحماية من انتهاكات البيانات المتعلقة بكلمة المرور والتهديدات السيبرانية.

يُنشيء تطبيق (Sticky Passwords) كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أى جهاز خاص بك.

يتيح لك الاشتراك في خطة (Sticky Passwords Premium) – المثالية للفرق الصغيرة – مشاركة كلمات المرور، وتسجيلات الدخول بأمان، ومنح الوصول لمختلف المستخدمين وتعيين الأذونات لشركتك.

يقوم التطبيق أيضًا بملء النماذج تلقائيًا وتسجيل دخولك إلى جميع المواقع التي تزورها كثيرًا، بينما يحفظ أيضًا البيانات أثناء ملء النماذج وتخزينها لاستخدامها في المستقبل.

يمكنك أيضًا حفظ جميع بيانات بطاقات الائتمان ومعلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن في (vault) مُشفر لسداد الرسوم بشكل أسرع، إلى جانب التراخيص ومعلومات جواز السفر والمزيد.

مشاركة كلمات المرور وتسجيلات الدخول والبيانات الأخرى بأمان مع المستخدمين الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك؛ فهو يعمل على جميع أجهزتك ومتصفحات الويب، بحيث يمكنك الوصول إلى أي معلومات مهمة في أي وقت بغض النظر عن مكان وجودك مع الحفاظ على أعلى مستوى من الأمن والحماية.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، كما يتوافق مع معظم متصفحات الويب

مدة الاشتراك: 3 سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

عدد المستخدمين: 5.

خيارات الوصول: سطح المكتب والهاتف الذكي.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 450 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.