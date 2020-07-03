تينسنت تؤسس إستوديو ألعاب أمريكيًا جديدًا لتحظى بجاذبية عالمية

أطلقت (تينسنت القابضة) Tencent Holdings، أكبر شركة في الصين لوسائل الإعلام الاجتماعية وألعاب الفيديو، إستوديو جديدًا مقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا الأسبوع، حيث تتطلع إلى توسيع حضورها خارج الصين.

وسيقود الاستوديو الجديد المسمى (لايت سبيد إل أي) LigthSpeed LA (ستيف مارتن) المخضرم السابق في شركة (روكستار) Rockstar، وسيركز على تطوير ونشر ألعاب AAA، وذلك وفق ما نقلت وكالة رويترز عن شركتي (لايت سبيد) و(كوانتوم إستوديوز) Quantom Studios التابعين لشركة الألعاب (تينسنت جيمز) Tencent Games.

وقال مارتن في البيان: “نبدأ عهدًا جديدًا من ثقافة اللعب من خلال الجمع بين التنمية ذات المستوى العالمي وبيئة العمل الخالية من الإجهاد”. وتحاول (تينسنت) إنشاء مجموعة من الإستوديوهات في الخارج بهدف إنشاء محتوى ذي ملكية فكرية أصلية تحظى بجاذبية عالمية.

ويعد الإطلاق أيضًا الخطوة الأخيرة للشركة في إستراتيجية لجني نصف إيرادات ألعابها من الخارج، وهي فئة شكلت نحو 23% من مبيعات الألعاب عبر الإنترنت في الربع الرابع. وقد استأجرت الشركة حديثًا المصمم الرئيسي للعبة (هالو 4) Halo 4 (سكوت وارنر) ليترأس إستوديو جديدًا آخر انضم إلى (تي مي إستوديوز) TiMi Studios، وهو الاستوديو الذي طور ألعابًا، مثل: Arena of Valor، و Call of Duty: Mobile.

يُشار إلى أن (تينسنت) هي أيضًا مالكة شركة Riot Games المطورة للعبة League of Legends، ثم إنها تسيطر على الحصة الغالبة في شركة Supercell المطورة للعبة Clash of Clans الشهيرة.

كما يُشار إلى أن الإستوديو الجديد استأجر الموهوبين المبدعين من إستوديوهات شهيرة، مثل: Rockstar Games، و Sony VASG، و Respawn Entertainment، و 2K Games، و Insomniac.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت (تينسنت) عن خطط لأكثر من 40 منتجًا للألعاب، وذلك بدءًا من إصدار Mobile Dungeon & Fighter إلى لعبة Metal Slug للهاتف المحمول بدون اسم بالاشتراك مع SNK Corp. كما أعلنت عن لعبة القتال الجماعي العابرة للمنصات Pokemon التي تعمل على منصة الألعاب (سويتش) Switch من شركة (نينتندو) اليابانية، وعلى الهاتف المحمول.