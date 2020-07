إسأل شركة جوجل عن نظام أندرويد 11

تستضيف شركة جوجل ثلاث جلسات من (Reddit Ask Me Anything) كجزء من سلسلة (11Weeks of Android)، حيث يعقد فريق (AMA) الجلسة الأولى في الأسبوع المقبل، وتركز هذه الجلسة على الأسئلة الفنية المتعلقة بمزايا وتغيرات نظام أندرويد 11 المرتقب.

ستبدأ الجلسة الأولى في يوم الجمعة 10 يوليو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون هذه الجلسة جزء من أسبوع التوافق مع أندرويد 11 كما تريد جوجل إبقاء المحادثة مركزة بشكل صارم على هندسة النظام الأساسي.

قامت جوجل مع نظام التشغيل أندرويد 11 بمعالجة معظم التغييرات العاجلة، ففي خيارات المطورين، يمكن تمكين أو تعطيل التغييرات المختلفة لتحسين الاختبار. كما سيكون إصدار (Beta 2) من النظام هذا الشهر أيضًا كمعلم لإصدار استقرار النظام الأساسي حيث ستكتمل جميع تغييرات (API) والسلوك في وقت أبكر من المعتاد.

سيتلقى فريق (AMA) أسئلة لمدة 80 دقيقة مع ثمانية مشاركين يقدمون فكرة عن النطاق، كما يمكنك إرسال الأسئلة بدءًا من اليوم.

من أجل إطلاق أندرويد 11 بيتا، قدم الفريق ​​#11WeeksOfAndroid ليتم من خلاله طرح الأسئلة من قبل المستخدمين، حيث يمكنك متابعة الوسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يمكنك التسجيل في الموقع لتكون على مقربة أكثر من الحدث.

في نهاية شهر يوليو، ستستضيف (Google Android Studio AMA) كجزء من أسبوع أدوات المطورين، في حين ستكون (Jetpack & Jetpack Compose) هي الجلسة الأخيرة بعد شهر.

الجدير بالذكر بأن شركة جوجل أطلقت الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل أندرويد 11 يوم 10 يونيو الحالي، وقد اضطرت الشركة إلى إلغاء مؤتمر المطورين الخاص بها هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما ألغت حدث الإعلان عن النظام بسبب المظاهرات الأمريكية، لذلك لم تُتح لها الفرصة لإظهار الميزات الجديدة في أحدث إصدار من نظام أندرويد كما هو معتاد

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأخبار جوجل ونظام أندوريد 11 من زيارة الأقسام المخصصة لكل منهما على موقعنا.