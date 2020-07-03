أمازون تجلب تطبيق Prime Video إلى متجر ويندوز 10

أطلقت شركة أمازون النسخة الخاصة بنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 من تطبيق خدمة بث المحتوى التابعة لها (برايم فيديو) Prime Video.

وأصبح بالإمكان تنزيل التطبيق من متجر (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store، وذلك وفق ما أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمس الخميس.

وسعت شركة أمازون الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى تعزيز المحتوى الأصلي الذي تقدمه عبر خدمة (برايم فيديو)، وذلك بهدف التنافس مع خدمات شهيرة أخرى، مثل (نتفليكس) Netflix، و(هولو) Hulu. وقد وجد تقرير حديث أن الشركة “تسعى بنشاط” إلى إبرام صفقات تراخيص لخدمات التلفاز المباشر، وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أطلقت الشركة ميزة (حفلة المشاهدة) Watch Party في الولايات المتحدة بحيث يمكن لما يصل إلى 100 شخص البث مع الأصدقاء.

يُذكر أن تطبيق (برايم فيديو) لنظام (ويندوز 10) مجاني، ولكن للوصول إلى المحتوى يتعين على المستخدم الاشتراك في الخدمة مقابل 8.99 دولارات أمريكية شهريًا. ويمكن لمشتركي خدمتها الأخرى (أمازون برايم) Amazon Prime – الذي يدفعون 119 دولارًا سنويًا – الوصول إلى خدمة بث المحتوى مجانًا.

ووفقًا لموقع (ذا فيرج) The Verge، فإن تطبيق الخدمة لنظام ويندوز 10 لا يدعم في الوقت الحالي البث بدقة أعلى من 720p، وذلك على غرار النسخة الخاصة بحواسيب (آيباد) iPad اللوحية من التطبيق. ومع ذلك، يمكن البث بالدقة الكاملة 1080p عن طريق متصفحات الويب.

ووفقًا للشركة، يمكن للتطبيق البث والتنزيل بدقة تصل إلى 1080p، “ولكن ذلك قد يختلف حسب المحتوى”. وقال موقع (ذا فيرج): إنه لم يتمكن من الحصول على دقة أعلى من 720p لعدد من العناوين، مع أنه مذكور أنها تدعم دقة 4K UHD في التطبيق ذاته.