أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية في عام 2020

يمكن أن تشكل أجهزة تتبع اللياقة البدنية حلفًا رائعًا لمساعدتك في الحصول على الشكل الذي تريده دون الحاجة إلى الاستثمار في ساعة ذكية كاملة، فهي لا تجعلك مسؤولاً فقط عن مقدار النشاط الذي تقوم به، بل توضح لك أيضًا كيفية تحقيق أقصى استفادة من كل تمرين. هناك العشرات من برامج تتبع اللياقة البدنية الرائعة للاختيار من بينها، لكننا جمعنا 3 من الأجهزة المفضلة لدينا بناءً على السعر والشكل والوظيفة.

إذا كنت تبحث عن جهاز تعقب للياقة البدنية يملك مزايا مثل الساعة الذكية بدون الحجم الزائد، فقد يكون (Fitbit Charge 4) مناسبًا تمامًا، حيث يتحقق من جميع مزايا اللياقة البدنية ويملك أدوات تدريب للرياضيين ونظام تحديد المواقع المدمج لتتبع التدريبات في الهواء الطلق بشكل مستقل. ويشمل أيضًا مدفوعات الهاتف المحمول وخيار الرد على الرسائل النصية والرسائل.

إذا كنت تبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدينة بأسعار معقولة قليلاً، فيمكنك أيضًا التفكير في (Fitbit Charge 3)، الذي يبلغ سعره الآن 99 دولارًا، لكن لن تحصل على نظام GPS المدمج أو خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ولكنه يبدو تقريبًا مثل (Fitbit Charge 4) حيث يمنحك الوصول إلى معظم مزايا اللياقة البدنية نفسها، إلى جانب تحليل النوم العميق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبطارية أن تصل إلى أسبوع واحد بشحنة واحدة، في حين ينتهي الشحن (Fitbit Charge 4) في حوالي ثلاثة أيام مع تشغيل (GPS).

إن (Mi Band 4) هو أفضل جهاز تعقب للياقة البدنية مقابل أقل من 40 دولارًا، حيث يحتوي على معظم المزايا التي ستحصل عليها في جهاز تعقب لياقة بدنية أكثر تكلفة، مثل شاشة (AMOLED) التي تعمل باللمس والتي يسهل رؤيتها في ضوء الشمس ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتتبع النوم، كما أن عمر البطارية لا يضاهى حيث ستحصل على حوالي أسبوعين ونصف من الاستخدام قبل أن تحتاج إلى الشحن. الشيء الوحيد الذي لا يعول عليه في هذا الجهاز هو تنوع التمارين؛ حيث يمكنه فقط اكتشاف الجري أو المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.