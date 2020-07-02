يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبيةً في العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم هذا العام، كما وصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 65 مليار رسالة يوميًا، لذلك تستمر شركة واتساب في تقديم تحديثات وميزات جديدة للبقاء في صدارة المنافسة.

و على الرغم من كل هذه الأرقارم، إلا أن تطبيق تيليجرام يعتبر منافسًا قويًا لواتساب حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 400 مليون مستخدم شهريًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، حيث تقدم الشركة العديد من الميزات الجديدة بصورة مستمرة لمنافسة لتطبيق واتساب.

فيما يلي أهم 5 ميزات يتفوق بها تطبيق تيليجرام على واتساب:

1- إمكانية تعديل الرسائل المرسلة:

تُعتبر ميزة (تعديل الرسائل المرسلة) من أهم الميزات المتاحة في تطبيق تيليجرام سواء في الهواتف الذكية، أو في إصدار سطح المكتب، فإذا قمت بإرسال رسالة لأحد الأشخاص في التطبيق، واكتشفت بعد إرسالها أنها تتضمن معلومات غير صحيحة أو تتضمن أخطاء إملائية، أو تريد استبدال كلمة بأخرى، أو إجراء أي تعديل عمومًا، يتيح لك التطبيق 48 ساعة بعد الإرسال يمكنك خلالها إجراء أي تعديلات تريدها في الرسالة.

يمكنك تعديل الرسائل المرسلة داخل تطبيق تيليجرام من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على الرسالة المرسلة التي تريد تعديلها.

اضغط على خيار (تعديل) Edit الذي يظهر على شكل قلم في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم تطبيق تيليجرام في الهاتف.

بينما إذا كنت تستخدم إصدار سطح المكتب من التطبيق فحدد الرسالة المرسلة التي تريد تعديلها، وسيظهر لك شريط يضم عدة خيارات في أسفل الشاشة من بينها خيار (تعديل) اضغط عليه.

يمكنك تحرير النص كما تشاء، ثم اضغط على إرسال مرة أخرى. ولكن ضع في اعتبارك أن الرسالة التي عدلتها سيظهر بجوارها أيقونة قلم صغيرة تشير للطرف الآخر أن محتوى هذه الرسالة قد عُدل.

وإذا كان الطرف الآخر غير متاح ولم يقرأ الرسالة بعد، يمكنك حذف الرسالة تمامًا من كلا الطرفين، ولن يظهر للشخص الآخر أي إشعار بأنك قمت بحذفها. وذلك على عكس واتساب الذي يخبر الطرف الآخر بأن هناك رسالة حذفت.

2- الإشعارات الذكية:

تتيح ميزة (الإشعارات الذكية) في تيليجرام للمستخدم كتم صوت الإشعارات في أي مجموعة تزعجه، ولكن سيحصل على الإشعارات عندما يقوم أحد أعضاء المجموعة بالإشارة إليه، أو عندما يرد أحد على رسائله. وهي ميزة غير متاحة في واتساب حتى الآن.

3- أذونات المجموعة:

يتيح تطبيق تيليجرام لمستخدميه تعيين أذونات افتراضية لتقييد جميع أعضاء المجموعة من نشر أنواع معينة من المحتوى، أو حتى منع بعض الأعضاء من إرسال الرسائل تمامًا، والسماح للمسؤولين عن المجموعة فقط بالدردشة.

4- إمكانية إرسال الرسائل بدون صوت:

يتيح تيليجرام لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال ثم اختيار (إرسال بدون صوت) Send without sound. سيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هاتفه لن يصدر صوتًا، وتعتبر هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال الرسائل دون إزعاج المستلم.

5- المحادثات السرية الذاتية التدمير:

إن كانت لديك أسباب تدعو للقلق حول الخصوصية والأمان أثناء تواصلك مع أحد الأشخاص، فإن تيليجرام يتيح لك استخدام المحادثات السرية، كما يمكنك تفعيل عداد التدمير الذاتي بحيث تختفي الرسائل، والملفات من جهازك وجهاز الطرف الآخر بعد قراءتها أو فتحها.

تُحفظ كافة المحادثات السرية في هالتفك ولا تُرفع إلى خوادم تيليجرام، وهذا يعني أنك فقط من يستطيع الوصول إليها في الجهاز التي اُنشئت فيه، وستختفي فور تسجيل الخروج أو حذف التطبيق.

لبدء محادثة سرية في تيليجرام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام، واضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاث خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على خيار (محادثة سرية جديدة) New Secret Chat.

حدد جهة الاتصال التي تريد التواصل معها من خلال القائمة، ثم ابدأ المحادثة.

لتفعيل عداد التدمير الذاتي؛ اضغط على أيقونة الساعة – التي تظهر بجوار خانة الكتابة في نظام iOS، وفي أعلى شاشة المحادثة في نظام أندرويد.

ثم اختر الوقت الذي تريده، وسيبدأ العداد عند قراءة المُسَتقبل للرسالة (يصبح لديها علامتي صح خضراء). وعند انتهاء الوقت، تُحدف الرسالة من كلا الجهازين وكأنها لم تُكتب.

يعمل عداد التدمير الذاتي فقط مع الرسائل التي تُرسل بعد تفعيله ولا يؤثر على الرسائل السابقة.

وتذكر أن المحادثات السرية مرتبطة بالجهاز، فإذا بدأت محادثة سرية من أحد أجهزتك، فلن تجدها في جهاز آخر. كذلك إذا قمت بتسجيل الخروج، ستخسر كافة محادثاتك السرية. كما يمكنك إنشاء عدة محادثات سرية مع الشخص نفسه إن رغبت بذلك.