واتساب.. من الملصقات المتحركة إلى رموز QR

لقد عرفنا منذ فترة أن تطبيق واتساب كان يعمل على ميزتين، إحداهما القدرة على إضافة شخص عبر رمز الاستجابة السريعة (QR). والآن جعل واتساب هذه الميزة رسمية، بينما أعلن أيضًا عن مجموعة متنوعة من المزايا والتعديلات الأخرى.

تتيح ميزة رمز الاستجابة السريعة لكل مستخدم رمزًا فريدًا خاصًا به، ويمكن للآخرين مسح هذا الرمز من داخل تطبيق واتساب لإضافتك كجهة اتصال، لحسن الحظ، يمكنك أيضًا إعادة تعيين رمزك إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية.

الميزة الرئيسية الثانية التي أعلن عنها واتساب هذا الأسبوع هي وظيفة الملصقات المتحركة، التي تم رصدها لأول مرة بواسطة (WABetaInfo) الشهر الماضي، يقول التطبيق المملوكة لشركة فيسبوك إن هذه الملصقات أكثر تعبيرًا من الملصقات الثابتة.

ركز التطبيق أيضًا على مكالمات الفيديو الجماعية المحسنة، حيث يتيح لك الآن الضغط باستمرار على أحد المشاركين لزيادة مقطع الفيديو الخاص به، وتقتصر هذه الميزة على مكالمات الفيديو الجماعية لثمانية أشخاص أو أقل، كما أضاف تعديلًا آخر لمكالمات الفيديو هو زر جديد لاختصار محادثة الفيديو في المجموعات التي تصل إلى ثمانية أشخاص، مما يتيح القدرة على بدء مكالمة فيديو جماعية بنقرة واحدة.

يجلب التطبيق أيضًا ميزتين رئيسيتين إلى الأنظمة الأساسية بخلاف الهواتف الذكية، حيث يجلب الوضع المظلم إلى (WhatsApp Web and Desktop و WhatsApp Status إلى KaiOS). لم تشاهد هذه المزايا حتى الآن، لكن واتساب أكد أنه سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.