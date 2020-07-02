هونر تعلن رسميًا عن Honor 30 Lite مع دعم 5G بسعر 240 دولارًا فقط

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي (هونر 30 لايت) Honor 30 Lite، وذلك إلى جانب هاتفها الآخر (هونر إكس10 ماكس) Honor X10 Max.

وينتمي هاتف الشركة الصينية، الذي نُشرت له خلال الآونة الأخيرة العديد من التسريبات إلى الفئة المتوسطة، وهو يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر يبدأ من 240 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم (هونر 30 لايت) خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وهما: 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل، ولكن ينقصها خدمات جوجل في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة على هواوي التي تحرمها من خدمات جوجل وتطبيقاتها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، في حين تأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل للاستخدام في تصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن قطع في الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. وتدعم الكاميرا الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K مع تقنية التثبيت الإلكتروني EIS، كما تدعم (وضع التصوير الليلي الفائق) Super Night Mode.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 800 بتردد 2.0 جيجاهرتز، ومعالج الرسومات Mali-G57، أما الشاشة فهي من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز. وهناك حساس بصمة على جانب الهاتف.

وتأتي بطارية (هونر 30 لايت) بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط من خلال منفذ USB-C، وبحسب الشركة، فإنه من الممكن شحن البطارية بنسبة 53% في غضون 30 دقيقة فقط.

هذا، وسيتوفر الهاتف في الصين اعتبارًا من 8 تموز/ يوليو الجاري بسعر يعادل 240 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 310 دولارات أمريكية لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.