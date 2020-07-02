هونر تعلن رسميًا عن هاتف Honor X10 Max

كشفت شركة (هونر) Honor النقاب رسميًا عن هاتفها ذو الشاشة الكبيرة (Honor X10 Max)، وذلك بعد عدة أسابيع من التسريبات والشائعات.

ويمثل هذا الجهاز أحدث عضو في عائلة (Honor X10)، وهو الهاتف الذكي الوحيد بشاشة كبيرة في عصر الجيل الخامس (5G).

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 7.09 إنشات، وبدقة 2280×1080 بكسل، متوافقة مع (HDR10)، مع نتوء صغير يتضمن الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتستخدم الشاشة مصفوفة ألوان (RGBW)، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين السطوع مقارنةً بشاشات (LCD) التقليدية، ويصل سطوع الشاشة إلى 780 شمعة في المتر المربع الواحد، مما يسمح برؤية المحتوى بوضوح تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعد (Honor X10 Max) من بين أكبر الهواتف في السوق، وتعتقد هونر أن الهاتف بإمكانه العمل بمثابة نظام للمعلومات والترفيه في السيارة، كما تم تجهيز الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم جهاز (Honor X10 Max) أيضًا خوارزمية الدقة الفائقة، بحيث يمكنه ترقية الأفلام القديمة المنخفضة الدقة وجعلها أفلامًا عالية الدقة، كما تدعم الشاشة وضع حماية العين الشامل لتصفية الضوء الأزرق الضار بعيون الإنسان وحماية صحة الرؤية.

ويأتي (Honor X10 Max) بأحدث خوارزمية للتأثير الصوتي من هواوي المسماة (HUAWEI Histen 6.1)، مما يجعله قادرًا على توفير جودة صوت أقوى عند الاستماع إلى الأغاني.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج (Dimensity 800 5G) من ميدياتيك الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، وهناك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويتميز الجزء الخلفي بفتحة مربعة للكاميرا بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

وتأتي البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما أنها تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 بواجهة المستخدم (Magic UI 3.1)، وسيكون (Honor X10 Max) متاحًا باللون الأزرق والفضي والأسود.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الصين غدًا، بحيث تباع نسخة 6/64 جيجابايت مقابل 270 دولارًا، بينما تباع نسخة 6/128 جيجابايت مقابل 300 دولار، في حين تباع نسخة 8/128 جيجابايت مقابل 355 دولارًا.