متى ستصل خدمة Disney Plus إلى بلدك؟

تم إطلاق خدمة Disney Plus في أكثر من اثنتي عشرة دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا اعتبارًا من يونيو، ومن المتوقع إطلاقها في معظم الأسواق على مدار العامين المقبلين.

أين يمكنك الحصول على Disney Plus الآن؟

إن الخدمة متاحة الآن في أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان وموناكو وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المناطق الفرنسية التي تخدمها شركة الاتصالات (Canal +) يمكنها الحصول على خدمة Disney Plus من خلال هذا المزود، بما في ذلك (كاليدونيا الجديدة)، وجزر الهند الغربية الفرنسية وغينيا الفرنسية، و(Wallis) و(Futuna)، كما ستصل للمزيد من الأماكن في وقت لاحق من هذا العام.

ماذا عن باقي العالم؟

الدفعة التالية من البلدان التي من المقرر أن تحصل على الخدمة في 15 سبتمبر 2020 تشمل بلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا ولوكسمبورج والنرويج والبرتغال والسويد.

أما البرازيل فلديها طرح مبدئي في نوفمبر ولكن ليس لديها تاريخ محدد حتى الآن، أما بالنسبة لبقية العالم، فإن الجدول الزمني المبدئي العالمي للطرح الذي تشاركه ديزني في الأصل هو على النحو التالي، على الرغم من أنه من الواضح أنه عرضة للتغيير:

أوروبا الشرقية في النصف الأول من عام 2021.

أمريكا اللاتينية في النصف الأول من عام 2021.

دول آسيا والمحيط الهادئ على مدار عامي 2020 و2021.

تجد الإشارة إلى أن الفرق في قوانين الإعلام والاتفاقيات الحصرية للمحتوى الموجودة في العديد من البلدان، يعني أنه عند وصول Disney Plus إلى بلدك فقد لا تحتوي على كل المحتوى الموجود في دول الإطلاق.

أما بالنسبة للعالم العربي على وجه التحديد لم يتم ذكره بشكل خاص، لذلك نرجو أن تصل كافة الخدمات من الشركات العالمية إلى منطقتنا العربية بالتزامن مع موعد إطلاقها العالمي.